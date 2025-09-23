México

Contaminación azota CDMX: cuáles son las dos alcaldías con mala calidad del aire este 23 de septiembre

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo del estado del oxígeno en la CDMX y Edomex

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La pésima calidad del aire
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de salir a la calle, revisa el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México da a conocer cada hora el estado del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Junto con el reporte, las autoridades capitalinas comparten una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.

Con los resultados del informe, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.

Este es el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire de hoy para el Valle de México.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno de la capital del país informó que la calidad del aire es “Mala” este martes en la Ciudad de México y el Estado de México.

Eso significa que el riesgo para la salud es “Alto” para las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 3, esto significa que “necesita protección” frente a los rayos del sol.

En este sentido, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

  • Tlalpan (AJM): Mala
  • Benito Juárez (BJU): Sin datos o en mantenimiento
  • Azcapotzalco (CAM): Aceptable
  • Coyoacán (CCA): Mala
  • Cuajimalpa (CUA): Sin datos o en mantenimiento
  • Gustavo A. Madero (GAM): Sin datos o en mantenimiento
  • Cuauhtémoc (HGM): Aceptable
  • Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento
  • Venustiano Carranza (MER): Aceptable
  • Miguel Hidalgo (MGH): Aceptable
  • Álvaro Obregón (PED): Aceptable
  • Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
  • Iztapalapa (SAC): Sin datos o en mantenimiento
  • Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento
  • Coyoacán (UAX): Aceptable
  • Iztapalapa (UIZ): Buena

En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

  • Atizapán (ATI): Buena
  • Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
  • Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena
  • Naucalpan (FAC): Buena
  • Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
  • Ecatepec (LLA): Sin datos o en mantenimiento
  • Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena
  • Nezahualcóyotl (NEZ): Sin datos o en mantenimiento
  • Ecatepec (SAG): Sin datos o en mantenimiento
  • Tlalnepantla (TLA): Buena
  • Tultitlán (TLI): Buena
  • Coacalco (VIF): Buena
  • Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento

Cabe mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

La calidad del aire en CDMX

Dependiendo el nivel de contaminación
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Temas Relacionados

CDMXCalidad del aireContingencia Ambientalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Los Extraños Capítulo 2: esta es la fecha de estreno oficial en México

La cinta continuará la historia de los tres asesinados enmascarados al descubrir que Maya sigue con vida

Los Extraños Capítulo 2: esta

Laura Flores no quiere abrirse al amor tras mediática ruptura con Lalo Salazar: “Mi sanación necesita tiempo”

La actriz y cantante confiesa que la ruptura con el comunicador dejó huellas profundas y aún no está lista para una nueva relación

Laura Flores no quiere abrirse

Denuncia Alito Moreno a Adán Augusto ante autoridades de EEUU por supuestos nexos criminales

El dirigente nacional del PRI acusó los posibles nexos de Adán Augusto con actividades ilícitas tales como robo de combustible, contrabando, lavado de dinero y de estar relacionado con el huachicol fiscal

Denuncia Alito Moreno a Adán

Así quedó el valor de cierre del dólar en México este lunes 23 de septiembre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Así quedó el valor de

Qué es red pill y por qué lo relacionan con el ataque de CCH Sur

El presunto agresor, Lex Ashton “N”, fue localizado en Facebook con fotografías mostrando armas

Qué es red pill y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hernán Bermúdez Requena comparece ante

Hernán Bermúdez Requena comparece ante juez en audiencia: determinarán si será vinculado a proceso

¿Quién es Gabriela Ortega Molina? Esto se sabe sobre la alcaldesa ligada al sobrino de Caro Quintero en Veracruz

Alcalde de Uruapan advierte un levantamiento de armas por violencia de cárteles: “La gente está hasta la ching...”

Detienen en Cancún a “El Inge”, presunto autor intelectual del asesinato del líder hotelero Mario Machuca

Hallan en autobús compartimento oculto con 50 paquetes de heroína y fentanilo en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Mamá de Aarón Mercury llama

Mamá de Aarón Mercury llama “chismoso” al periodista que aseguró que su hijo tuvo una relación con Wendy Guevara

Los Extraños Capítulo 2: esta es la fecha de estreno oficial en México

Laura Flores no quiere abrirse al amor tras mediática ruptura con Lalo Salazar: “Mi sanación necesita tiempo”

Acusan a Dalilah Polanco de ser la tercera entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani: “Nunca ha dicho la verdad”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 23 de septiembre: fans acusan al reality de manipular el reto del ticket dorado

DEPORTES

¿Cuándo, dónde y a qué

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Cruz Azul vs Querétaro de la jornada 10?

¡De vuelta a la F1! Así fue la primera visita de Checo Pérez a Cadillac

Terence Crawford y su equipo descarta revancha con Canelo Álvarez tras victoria en Las Vegas

FC Juárez vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 10 del Apertura 2025

¿Premio o castigo? Chivas reporta baja de ‘Chicharito’ Hernández en partido vs Necaxa