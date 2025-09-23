“Ahí están los Aguilar”: Sylvia Pasquel pide que dejen de molestar a su familia y se lancen contra Pepe y Ángela (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La actriz Sylvia Pasquel expresó su inquietud por la atención que recibe la familia Pinal y pidió al público y medios que sugieran examinar a la familia Aguilar en su lugar.

“Mira, se dice, se comenta, se murmura tantas cosas que no son reales y que no son y que no son ciertas, pero son peligrosas también, no crean esas cantidades exorbitantes de dinero. No existen, no son reales. Por favor, ya mídanse con eso. No siempre tenemos que estar siendo noticia, ahí están los Aguilar”, declaró en entrevista para el matutino Hoy de Televisa.

La artista reaccionó ante los rumores sobre la fortuna de Silvia Pinal y la herencia que aún divide a sus descendientes, subrayando el impacto de la desinformación. La actriz de telenovelas en San Ángel reiteró que la mayor parte de lo publicado sobre su familia carece de sustento.

La hija mayor de la fallecida actriz Silvia Pinal solicitó a la prensa y a los mexicanos que su dinastía ‘ya no sea noticia’ Crédito: Televisa

Un foco constante en la familia de Silvia Pinal: por qué son tendencia

La dinastía Pinal, encabezada hasta hace meses por la fallecida actriz Silvia Pinal, continúa bajo la lupa mediática. La familia no ha resuelto el reparto de una presunta herencia estimada en 200 millones de pesos, tema recurrente en programas de espectáculos.

La renuncia de María Elena Galindo como albacea complicó la entrega de la fortuna. Ventaneando y Pati Chapoy informaron que la falta de acuerdo entre los herederos, Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel, ha retrasado el proceso. La ex albacea declaró a TV Azteca: “No se ponen de acuerdo porque tienen muchas cosas que hacer… pero lo que yo no tengo es tiempo”.

La familia agradeció su trabajo, pero la incapacidad de conciliar agendas mantiene el proceso estancado. Ventaneando divulgó que cada uno de los tres hijos principales habría recibido 36 millones de pesos; el reparto legal definitivo sigue pendiente.

Además, se prevé una distribución igualitaria entre las nietas Stephanie Salas, Frida Sofía, Scherza Guzmán y Giordana Guzmán, quienes recibirían 18 millones cada una; mientras tanto, las bisnietas Michelle Salas y Camila Valero accederían a 9 millones de pesos por cabeza.

Un foco constante en la familia de Silvia Pinal: por qué son tendencia REUTERS/Henry Romero

Los Aguilar: entre el presunto éxito musical y el confirmado odio internacional

La familia Aguilar ocupa un lugar permanente en la agenda mediática por motivos distintos. Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar son figuras relevantes en la música regional mexicana y suelen ser noticia debido a episodios de controversia y opinión pública.

La reciente relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal provocó un intenso debate, señalándola como causa de la separación del intérprete con Cazzu. Diversos usuarios en redes sociales han cuestionado a Ángela por comentarios sobre su ascendencia argentina tras el Mundial de Qatar 2022 y por su actitud, calificada por algunos como elitista.

Las acusaciones de plagio y los señalamientos por sus declaraciones públicas han contribuido a la conversación constante. Pepe Aguilar enfrenta críticas por sus intentos de proteger a su hija y por su postura en redes, donde ha ironizado sobre el acoso digital. Estas actitudes avivan la atención sobre la familia, que se mantiene tanto en la vida artística como en la discusión pública.

Los Aguilar: entre el presunto éxito musical y el confirmado odio internacional (Facebook Pepe Aguilar)

Dos dinastías, un espejo mediático constante

Las familias Pinal y Aguilar comparten el peso de la exposición pública, aunque sus motivos difieren. Sylvia Pasquel llamó a establecer límites a la especulación, en especial sobre aspectos económicos.

La artista sugirió que los reflectores podrían cambiar hacia otras figuras, en referencia directa a los Aguilar, quienes también acaparan titulares por sus decisiones personales y profesionales.

El reparto de la millonaria herencia de Silvia Pinal y las recientes polémicas de la familia Aguilar mantienen a ambas dinastías en un ciclo continuo de observación y discusión. Las declaraciones de Pasquel abren una nueva línea en el debate sobre el trato mediático y la gestión de la información que rodea a las figuras públicas en México.