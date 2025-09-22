Una mujer guatemalteca fue asesinada en México, su pareja está bajo custodia

Efraín “N”, pareja sentimental de la víctima, fue arrestado y presentado ante un juez por el delito de feminicidio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la detención de Efraín “N”, presunto responsable del feminicidio de una mujer de origen guatemalteco cuyo cuerpo fue localizado el pasado 17 de septiembre en una finca del fraccionamiento La Castilleja II, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

De acuerdo con las autoridades, la víctima, una mujer de 27 años, fue vista por última vez el 6 de septiembre en su domicilio.

Tras no presentarse a trabajar el lunes siguiente, familiares y conocidos dieron aviso a las autoridades, lo que dio inicio a una investigación.

Más detalles del caso

La Fiscalía de Jalisco detuvo a Efraín “N” por el feminicidio de una mujer guatemalteca en Tlajomulco de Zúñiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con la Comandancia de Feminicidios, llevó a cabo diversas diligencias que permitieron ubicar el posible lugar donde se encontraba la víctima y reunir indicios sobre el presunto agresor, quien también fue identificado como pareja sentimental de la mujer.

Durante un cateo autorizado por un juez, agentes de la Policía de Investigación localizaron el cuerpo en el patio de una vivienda, cubierto con una sábana y cal, lo que sugiere un intento por ocultar el cadáver.

Con base en los datos de prueba recabados, se solicitó y ejecutó una orden de aprehensión contra Efraín “N”, quien fue detenido mediante un operativo de seguridad.

Posteriormente fue trasladado a un complejo penitenciario para ser presentado ante el juez correspondiente, donde enfrentará un proceso por el delito de feminicidio.

La Fiscalía del Estado señaló que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y conocer los motivos del crimen, el cual se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

El feminicidio en México

Según el IEP, el 70.1 % de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en su vida, y el 39.9 % de esa violencia proviene de una pareja (Cuartoscuro)

El feminicidio se refiere al asesinato de una mujer motivado por razones de género. Para que un homicidio se clasifique de esta manera, debe cumplirse al menos uno de siete criterios, como la existencia de violencia sexual previa, una relación cercana entre víctima y agresor, o que el cuerpo haya sido expuesto públicamente.

En México, el feminicidio ha sido una preocupación creciente. En 2022 se reportaron 968 casos, lo que representa un incremento del 127 % desde 2015. Actualmente, uno de cada cuatro asesinatos de mujeres en el país se considera feminicidio, de acuerdo con datos recopilados por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

A diferencia de otros homicidios —donde predomina el uso de armas de fuego—, la mayoría de los feminicidios no se cometen con armas de fuego. Cerca del 25 % de las víctimas fueron asesinadas con armas blancas y más del 40 % mediante “otros medios”, como golpizas o estrangulamientos, aunque los datos oficiales no siempre especifican estos métodos.

Este fenómeno se da en el contexto de un entorno de violencia generalizada en México, impulsado en gran parte por la delincuencia organizada y el uso creciente de armas de fuego.

Aunque los feminicidios rara vez involucran estas armas, existe una correlación creciente entre su prevalencia y el aumento de delitos armados, lo que sugiere que la violencia estructural e impune del país también impacta las expresiones de violencia de género.

En resumen, el feminicidio no solo refleja la violencia contra las mujeres, sino también cómo esta forma específica de violencia se entrelaza con las dinámicas sociales más amplias de criminalidad e impunidad.