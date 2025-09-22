México

Temblor en Michoacán: se registra sismo de 4.0 en Nueva Italia

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Por Infobae Noticias

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo sucedió en Nueva Italia. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Nueva Italia ubicado en Michoacán.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 13:53 de este 21 de septiembre a 58 km al sureste de la ciudad y tuvo una profundidad de 60.8 km.

La zona exacta donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 18.522 grados de latitud y -101.931 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

Las diferentes formas de medir un mismo fenómeno

Incluso si ocurren a la misma distancia de una ciudad, no todos los sismos provocan el mismo tipo de sacudida, ya que la intensidad del movimiento varía según distintos factores como el tipo de suelo, la distancia al epicentro, la atenuación sísmica, es decir, cómo se disipa la energía del sismo y otras variables geológicas.

Para analizar estos fenómenos, México cuenta con dos sistemas fundamentales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y la Red Acelerográfica Nacional del Instituto de Ingeniería de la máxima casa de estudios del país. El primero se encarga de medir la magnitud y ubicar el epicentro de los sismos, mientras que el segundo se especializa en registrar cómo se comportan las aceleraciones del suelo durante sismos de gran magnitud.

El doctor Jorge Aguirre González, coordinador de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, señala que caracterizar el efecto de sitio, que se refiere al fenómeno de cómo responde el terreno ante un sismo, es fundamental, ya que no todos los suelos amplifican o atenúan el movimiento de la misma forma. De hecho, según datos de la propia universidad, existen alrededor de 20 formas diferentes para calcular la magnitud de un sismo, lo que permite a los científicos obtener mediciones más precisas y útiles para la ingeniería y la protección civil.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Tras varios días en la calle y bajo la lluvia, rescatan a otra perrita quemada en explosión de pipa en Iztapalapa

Un equipo especializado logró estabilizar a la can afectada por el accidente

Tras varios días en la

Qué beneficios tiene tomar vitamina E por la noche y quienes no deberían hacerlo

Aunque se encuentra entre los suplementos más populares, también se encuentra de forma natural en ciertos alimentos

Qué beneficios tiene tomar vitamina

Mauricio Sulaimán sale en defensa de Canelo Álvarez tras su derrota ante Terence Crawford

El presidente del CMB resaltó lo que ha logrado Saúl en el boxeo profesional

Mauricio Sulaimán sale en defensa

Aseguran 16 áreas donde eran almacenados más de cuatro mil litros de químicos para la creación de drogas en Sinaloa

Elementos del Ejército aseguraron diversas sustancias tras revisiones en tres municipios

Aseguran 16 áreas donde eran

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: comienza gala de eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 16 áreas donde eran

Aseguran 16 áreas donde eran almacenados más de cuatro mil litros de químicos para la creación de drogas en Sinaloa

Cae “El Orejas”, objetivo prioritario en Edomex ligado a extorsiones: sería miembro de un brazo armado de la Unión Tepito

Vinculan a proceso a Óscar “N”, señalado como principal operador financiero del CJNG

Diputada federal reconoce labor de Sheinbaum para combatir al Cártel de Sinaloa: “Hay que reconocer la valentía”

Sábado 20 de septiembre: recuento de una jornada de violencia en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Carín León y Ricky Martin

Carín León y Ricky Martin sorprenden al anunciar colaboración ‘noventera’

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: comienza gala de eliminación

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas soprende con homenaje a Daniel Bisogno en los Ariel

Débora Estrella: así fue su historia de amor con José Luis García, su ex esposo con quién duró 10 años

Ranking de Netflix en México: estas son las películas más vistas del momento

DEPORTES

Mauricio Sulaimán sale en defensa

Mauricio Sulaimán sale en defensa de Canelo Álvarez tras su derrota ante Terence Crawford

Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026