México

Sheinbaum anuncia construcción de una universidad en Cancún

Además, el Infonavit y la Conavi impulsan la construcción de 48 mil 584 viviendas en Quintana Roo, beneficiando a 250 mil familias

Por Omar Tinoco Morales

Claudia Sheinbaum destaca la reducción de créditos impagables y el acceso a vivienda digna como ejes de su gobierno en Quintana Roo. FOTO: Presidencia

Durante su visita a Quintana Roo, para presentar su informe de gobierno, Claudia Sheinbaum anunció la construcción de un campus de la Universidad Rosario Castellanos en Cancún, con el objetivo de ampliar las oportunidades de educación en la región.

En el ámbito educativo, se construye una nueva preparatoria en Benito Juárez con mil 80 espacios que estará lista en diciembre, y otra en Playa del Carmen con 540 espacios.

En cuanto a infraestructura, la presidenta destacó la construcción de la línea de carga del Tren Maya, la repavimentación de carreteras federales, el puente de Nichupté, el puente sobre la falla geológica de la carretera México 307 entre Playa del Carmen y Puerto Morelos, y la mejora de la carretera a Isla Blanca.

El anuncio de la construcción de 48 mil 584 viviendas en Quintana Roo, impulsado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), marcó uno de los ejes centrales de la gira nacional de Claudia Sheinbaum Pardo por la entidad.

La presidenta informa avances en infraestructura: Tren Maya, repavimentación de carreteras y nuevos puentes en Quintana Roo. FOTO: Presidencia

La presidenta subrayó que esta iniciativa, junto con la reducción de créditos impagables del Infonavit y el FOVISSSTE, beneficiará a 250 mil familias en el estado, consolidando el compromiso de su administración con el acceso a la vivienda digna.

Durante su visita a Cancún, Sheinbaum Pardo agradeció el respaldo de la población local en el primer año de su gobierno y reiteró su determinación de mantener una gestión cercana a la ciudadanía.

“Quiero agradecerles este año en donde hemos caminado juntas y juntos, un gobierno es cercano a su gente, tiene el reconocimiento de su gente si nunca nos alejamos y tengan la certeza de que nunca me voy a alejar del pueblo de Quintana Roo, es nuestro origen y es nuestro destino”, expresó la mandataria.

En salud, Sheinbaum Pardo reportó la rehabilitación del Hospital General de Chetumal, cuya conclusión está prevista para noviembre, la construcción del Hospital en Felipe Carrillo Puerto, una Unidad de Medicina Familiar (UMF) del ISSSTE en Playa del Carmen, la sustitución de la Clínica Hospital del ISSSTE en Chetumal, la rehabilitación integral del Hospital General N° 17 en Cancún y del Hospital del IMSS en Chetumal.

Además, se implementan las Rutas de la Salud para el suministro de medicamentos en hospitales y clínicas del IMSS Bienestar.

El informe final de este ejercicio de rendición de cuentas se presentará el 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México.

