Murió un hombre de 36 años por la explosión de pipa en Iztapalapa, confirmó Martí Batres (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)

La tarde del domingo 21 de septiembre, Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, confirmó la muerte de una persona más que fue víctima de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.

Por medio de sus redes sociales oficiales informó que falleció un hombre de 36 años que se encontraba internado en el Hospital Regional ‘General Ignacio Zaragoza’ del ISSSTE. La persona ingresó el 10 de septiembre debido a las quemaduras en su cuerpo por la explosión en Santa Marta, desde entonces recibía atención especializada; sin embargo, a las 14:10 horas, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales notificó sobre este deceso.

Sin revelar la identidad de la persona, expresó su pésame a la familia y aseguró que brindarán el apoyo necesario a los familiares tras su pérdida.

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBTE2025.- Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de cincuenta personas lesionadas y decenas de autos calcinados. FOTO: AGENCIA CUARTOSCURO.COM

"Lamento informar el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional ‘General Ignacio Zaragoza’ del @ISSSTE_mx por quemaduras graves tras los hechos del Puente de la Concordia. Acompañamos a su familia en este sensible momento y facilitamos todos los servicios y atenciones pertinentes“.

A falta de la confirmación de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, la cifra de fallecidos podría aumentar a 28 muertes por la explosión de la pipa de gas LP.

Suman 27 muertes por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa

Al corte de información de las 10:00 horas de este 21 de septiembre, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó la cifra de personas fallecidas por el siniestro ocurrido en el puente de la Concordia, muy cerca de la estación Santa Marta de la Línea A del Metro CDMX.

Martí Batres confirmó el fallecimiento de una persona de 36 años que fue víctima de la explosión de una pipa en Iztapalapa (X/ @martibatres)

Explicaron que hasta la mañana de este domingo van 27 personas fallecidas, la víctima más reciente se trató de Ricardo Corona Hernández, de 38 años, quien se encontraba internado en el Hospital Rubén Leñero.

La dependencia capitalina también informó que la mayoría de los pacientes que continúan bajo atención médica se encuentran en el Instituto Nacional de Rehabilitación y en el propio Hospital Rubén Leñero. Hasta el momento 18 personas siguen hospitalizadas.

Entre los hospitalizados resaltan dos menores de edad: Isaí Santiago Ramírez Cano, de 2 años, y Uriel Antonio Rosas Guerrero, de 1.5 años. Además, la Secretaría de Salud destacó el caso de Jazlyn Azalet, una niña de 2 años que sigue recibiendo tratamiento en el hospital Shriners de Galveston, Texas, Estados Unidos.

La menor es nieta de Alicia Matías, quien falleció la semana pasada tras protegerla de las llamas con su propio cuerpo. La Fundación Michou y Mau comunicó que la niña muestra avances en su recuperación.