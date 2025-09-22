México

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

El sorteo de Chispazo se hace dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Los sorteos de Chispazo han llegado a su fin y los resultados ganadores han sido revelados, dejando a su paso miles de pesos en premios. Estos son los números de la suerte de este domingo 21 de septiembre, dados a conocer por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu premio. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador: 07, 10, 13, 14, 18Ganadores: 33,101Dinero entregado: $840,459.86 pesos

Chispazo Clásico

Resultado ganador: 08, 11, 12, 17, 26Ganadores: 49,350Dinero entregado: $1,262,888.70 pesos

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo convertirte en ganador de Chispazo?

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Chispazo(Lotería Nacional)

Para participar en Chispazo tienes que comprar el volante por 10 pesos, el cual cuenta con cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema escogerá para ti los números al azar.

Una urna entregará las esferas de forma aleatoria con sus correspondientes números. Para ganar, los números tendrán que coincidir con los que escogiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se comparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco consiguiera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿quién será el octavo eliminado?

Se vive la tensión en la octava gala de eliminación

La Casa de los Famosos

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 21 de septiembre

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo Melate, Revancha

Beca Rita Cetina 2025: este es el dispositivo mejor recomendado para registrar a tu hijo de secundaria

Las inscripciones para este programa social arrancaron el pasado lunes 15 de septiembre a nivel nacional

Beca Rita Cetina 2025: este

Reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX: cómo va la modernización en Observatorio y su conexión con el Tren Interurbano

El Centro Multimodal Observatorio permitirá la conexión con el Tren El Insurgente

Reapertura de la Línea 1

Reportan enfrentamiento armado en Teocaltiche, Jalisco, habría al menos cuatro muertos

Los hechos habrían iniciado en Zacatecas; reportes no oficiales indican que hay sujetos detenidos

Reportan enfrentamiento armado en Teocaltiche,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan enfrentamiento armado en Teocaltiche,

Reportan enfrentamiento armado en Teocaltiche, Jalisco, habría al menos cuatro muertos

Ataque armado en Guanajuato deja siete muertos, es diputa entre dos grupos asegura secretario de Gobierno

Aseguran 16 áreas donde eran almacenados más de cuatro mil litros de químicos para la creación de drogas en Sinaloa

Cae “El Orejas”, objetivo prioritario en Edomex ligado a extorsiones: sería miembro de un brazo armado de la Unión Tepito

Vinculan a proceso a Óscar “N”, señalado como principal operador financiero del CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Aldo de Nigris se salva de la eliminación; Shiky, Guana y Dalílah Polanco en riesgo de salir

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: Aldo y Guana se preparan para el robo de salvación

Enorme árbol cae sobre el auto de Arturo Carmona en CDMX, así se encuentra el actor

Muerte de Débora Estrella: la vez que su ex esposo, José Luis García, habló de su divorcio “en menos de cinco minutos”

Captan a Bárbara de Regil huyendo de sus fans en Tlalnepantla

DEPORTES

América vs Pumas: este el

América vs Pumas: este el precio de los boletos para el clásico capitalino

Mauricio Sulaimán sale en defensa de Canelo Álvarez tras su derrota ante Terence Crawford

Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?