México

Enorme árbol cae sobre el auto de Arturo Carmona en CDMX, así se encuentra el actor

La caída de un árbol sobre el auto de Arturo Carmona desató teorías, mezclando humor y especulación sobre su relación con Alicia Villarreal y las recientes acusaciones

Por Armando Guadarrama

El actor salió ileso tras la caída de un árbol sobre su automóvil, mientras cenaba en un restaurante cercano (IG)

La caída de un árbol de gran tamaño sobre el automóvil de Arturo Carmona en el sur de la Ciudad de México desató una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales, donde muchos usuarios llegaron a vincular el incidente con las recientes acusaciones de violencia hechas por su exesposa, Alicia Villarreal.

Las imágenes del vehículo, completamente aplastado por el tronco, circularon rápidamente y generaron inquietud sobre el estado de salud del actor.

Durante la noche del accidente, Arturo Carmona se encontraba cenando en un restaurante de comida argentina, lo que evitó consecuencias personales. La caída del árbol ocurrió mientras el actor permanecía dentro del local, por lo que no sufrió lesiones.

Las redes sociales vincularon el incidente con las recientes acusaciones de violencia de Alicia Villarreal contra Carmona (Foto: arturo_carmona / lavillarrealmx)

La noticia de que el exesposo de Alicia Villarreal había salido ileso fue confirmada poco después, disipando los rumores iniciales que sugerían que podría haber estado dentro del automóvil en el momento del percance.

En una declaración posterior, Arturo Carmona restó importancia al incidente y mostró tranquilidad ante la situación. “Bueno, pues cosas que pasan, ni hablar, así es esto. Son cosas materiales que ya las cubrirá el seguro. Ahí está mi carro adentro, estamos bien que es lo más importante, no estábamos dentro del coche”, expresó el actor, subrayando que lo fundamental era que nadie resultó herido.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Algunos usuarios de TikTok sugirieron que el accidente podría interpretarse como una especie de “karma” tras las declaraciones de Alicia Villarreal sobre episodios de violencia durante su matrimonio con Carmona.

¿Será el karma?”, escribió un usuario, mientras que otros manifestaron alivio porque el incidente no pasó de un susto y no tuvo consecuencias mayores para el actor.

Arturo Carmona minimizó el accidente
Arturo Carmona minimizó el accidente y destacó que lo más importante es que nadie resultó herido (Foto: Instagram @arturo.carmona)

El contexto de la relación entre Arturo Carmona y Alicia Villarreal ha vuelto a ser tema de conversación en 2025, especialmente después de que en junio resurgiera una carta que la cantante envió hace más de veinte años a la periodista “La Chicuela”.

En ese texto, Villarreal relataba haber sido víctima de violencia física durante su matrimonio, mencionando episodios como cachetadas, empujones, estrujones y hasta ser azotada contra la pared, incluso durante el embarazo.

Recientemente, Alicia Villarreal confirmó la veracidad de estos hechos y afirmó que ya los ha perdonado emocionalmente, señalando que las personas pueden cambiar.

Por su parte, Arturo Carmona negó de manera categórica las acusaciones, asegurando que nunca fue violento y que, si existió algún incidente, fue en defensa propia. Además, cuestionó la ausencia de una denuncia formal en su contra.

