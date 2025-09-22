México

Critican a eloteros de Bellas Artes por altos precios en la Alameda Central

El video se hizo viral y dividió opiniones sobre el comercio callejero

Por Mariana L. Martínez

El clima en la capital
El clima en la capital mexicana puede variar considerablemente con el paso de los días. Créditos:Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

La Alameda Central de Bellas Artes en CDMX fue el centro de la conversación a finales de 2024, pues existió una polémica respecto a la regulación de comercio callejero, los vendedores fueron reubicados e incluso hubo riñas en su momento.

Ahora la atención se volcó hacia los precios aparentemente excesivos por un elote asado en la Alameda Central de Bellas Artes, pues un extranjero preguntó por el costo y le dijeron que era de 80 pesos.

Venden elotes de hasta 80 pesos en la CDMX. (TikTok @unuruguayoenmexico)

Los comentarios no se hicieron esperar, por una parte hubo quienes sospecharon que quizá el precio elevado era porque se trata de un turista, mientras que otros aseguraron que no es un alimento de primera necesidad, si no de un antojo callejero.

