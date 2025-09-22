México

Captan a Bárbara de Regil huyendo de sus fans en Tlalnepantla

La actriz ha tenido diversas polémicas e incluso su hija ha sido criticada

Por Mariana L. Martínez

(Faceboook Bárbara de Regil)
(Faceboook Bárbara de Regil)

Bárbara de Regil es una actriz reconocida por Rosario Tijeras; sin embargo, ha pasado por todo tipo de polémicas que van desde vender proteína hasta las pinturas de su hija Mar. En esta ocasión, la famosa escapó de sus fans que querían una foto.

Todo parece indicar que la actriz salió corriendo porque necesitaba atender el llamado que estaba haciendo, pues sus admiradores la abordaron con celulares en la calle, de manera improvisada.

La actriz salió corriendo cuando le pidieron una foto en Tlalnepantla. Crédito: (X/@PandaDelAmor19)

En redes sociales, Bárbara de Regil fue criticada por supuestamente rechazar de manera hostil a las personas que querían tener un recuerdo con ella.

Por qué la hija de Bárbara de Regil se operó la nariz

La hija de Bárbara de Regil relató que, a lo largo de su vida, ha enfrentado dificultades para respirar, lo que la llevó a utilizar de manera frecuente Iladin, un descongestionante nasal. En sus propias palabras, “esto fue para poder respirar, porque como saben, yo soy adicta al Iladin. Resulta que es muy malo”, expresó entre risas.

La influencer aprovechó la visibilidad de sus publicaciones para subrayar que, aunque apoya las cirugías estéticas, en su caso la intervención respondió a una cuestión de salud. “Yo apoyo las cirugías porque yo creo que si algo de tu cara o de tu cuerpo no te gusta, y se puede cambiar, y tienes la oportunidad: hazlo”, afirmó en uno de los clips difundidos en la plataforma.

Tras un breve periodo de ausencia en redes sociales, Mar de Regil reapareció para informar que se encuentra en proceso de recuperación. Aunque la operación fue exitosa, reconoció que persisten algunas molestias propias del postoperatorio. “Ya estoy bien. Nada más es esta madre que pues está incómoda. No se respira bien ahorita porque me están apretando esto, pero me siento bien”, detalló en uno de los videos.

Durante su convalecencia, la creadora de contenido explicó que se mantuvo alejada de la actividad digital, limitándose a compartir publicaciones programadas para mantener el contacto con sus seguidores. “Estuve una semana incomunicada, más que subiéndoles drafts para que tengan algo de mí. Me di un descansito de redes, igual no podía salir de mi casa, ni siquiera podía dormir”, compartió la influencer.

