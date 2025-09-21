México

Sujetos armados atacan Fiscalía de Ensenada, queman tres patrullas

Las acciones cometidas desataron un fuerte operativo en la zona

Por Guadalupe Fuentes

Fiscalía General del Estado sofrió
Fiscalía General del Estado sofrió dos ataques por parte de hombres armados que aún no han sido identificados (FGEB)

Dos ataques contra la Fiscalía General del estado de Baja California en Ensenada fueron llevados a cabo por la madrugada y dejaron un saldo de tres vehículos incendiados, daños a las instalaciones.

De acuerdo con los reporte, el estacionamiento de la Fiscalía de Ensenada, ubicado en la zona de El Ciprés, fue escenario de un ataque violento cuando un grupo de hombres armados irrumpieron cerca de la medianoche.

Tras intimidar al guardia de las instalaciones, utilizaron bombas molotov para incendiar tres unidades oficiales. Este hecho, que se suma a otro ataque reportado en la calle Novena, en el centro de la ciudad.

Debido a las agresiones se realizaron diversas movilizaciones de elementos de la policía municipal, la Agencia Estatal de Investigación y la Guardia Nacional, quienes acudieron de forma inmediata a las zonas afectadas con el fin de asegurar el perímetro y atender la emergencia.

A pesar del despliegue, hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni lesionadas.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que se encuentran revisando las cámaras de seguridad del área con el objetivo de obtener pistas sobre los responsables.

“Se tiene imagen de los posibles responsables, las cuales forman parte de la carpeta de investigación y se trabaja en la localización a través de los arcos carreteros”, dio a conocer la vocería de la fiscalía estatal.

Además, se dio a conocer que ya se han procesado las declaraciones de algunos de los testigos para avanzar en la investigación y esclarecer los hechos.

“Se están revisando las cámaras, declaraciones de testigos, y recopilando todos los indicios”, finalizaron.

Otros ataques registrados en Ensenada

Otros ataques se han registrado
Otros ataques se han registrado en el municipio de la entidad (sintesis_tv)

Un hombre perdió la vida durante un ataque armado registrado en el fraccionamiento Buenaventura en el municipio de Ensenada, ubicado entre las calles de la avenida Josefa Ortiz de Domínguez.

La víctima fue identificada como Ernesto “N”, y según vecinos del lugar, este ya había sobrevivido a otro ataque armado a principios de enero de este año.

Tras los hechos, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) acudieron al sitio para atender la situación, y posteriormente la escena fue entregada a la Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar con las investigaciones correspondientes y esclarecer los hechos. Sin embargo, hasta el momento no se ha localizado a los responsables.

Otro ataque fue registrado al interior de una pescadería que dejó como saldo un muerto y tres heridos. El lugar estaba ubicado entre las calles de Guaymas y bulevar Estancia.

