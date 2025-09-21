México

¿Quieres saber quiénes ganaron en Chispazo? Aquí están los números afortunados

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La Lotería Nacional realiza tres
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día (Infobae/Jovani Pérez)

Es momento de descubrir si la suerte está de tu lado con los sorteos de Chispazo. Los resultados han sido anunciados y con ellos, estos son los números ganadores de este sábado 20 de septiembre, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para reclamar tu premio. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Resultado ganador: 01, 19, 20, 21, 28Ganadores: 28,466Dinero entregado: $813,975.97 pesos

Chispazo Clásico

Número ganador: 02, 07, 13, 23, 27Ganadores: 47,358Dinero entregado: $1,194,382.89 pesos

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes inscribirte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo ganar Chispazo?

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Chispazo(Lotería Nacional)

Para jugar Chispazo tienes que adquirir el volante por 10 pesos, el cual cuenta con cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

De igual forma puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema escogerá para ti los números al azar.

Una urna sacará las esferas de forma aleatoria con sus correspondientes números. Para ganar, los números tendrán que coincidir con los que elegiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no hubieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se reparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco obtuviera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy sábado 20 de septiembre

Sigue en vivo todas las novedades, dinámicas y estrategias que ocurren dentro del reality más viral de México

La Casa de los Famosos

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Tris de hoy 20 de septiembre

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: dónde ver los

Estos fueron todos los ganadores de los premios Ariel 2025: así se vivió la edición 67 en Puerto Vallarta, Jalisco

Una vez más el cine mexicano será reconocido por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC)

Estos fueron todos los ganadores

¿Ganaste el Gana Gato? Descubre aquí los resultados del sorteo 2908

Como todos los sábado, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

¿Ganaste el Gana Gato? Descubre

Elaine Haro estaría arrepentida por no darse cuenta de la “conexión” con Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos 3

La actriz reconoció la influencia de videos editados en su percepción sobre el regiomontano tras salir del reality show de Televisa

Elaine Haro estaría arrepentida por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuándo será la próxima audiencia

Cuándo será la próxima audiencia de Hernán Bermúdez Requena desde el Altiplano

Dejan narcomanta dirigida a Claudia Sheinbaum tras su visita a Tabasco

Hallan cuerpo desmembrado de una mujer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, autoridades lo investigan como feminicidio

De figuras satánicas hasta joyería: esto fue lo asegurado durante la detención de “El Chuky” y el “Gordo” en CDMX

Sujetos armados atacan Fiscalía de Ensenada, queman tres patrullas

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron todos los ganadores

Estos fueron todos los ganadores de los premios Ariel 2025: así se vivió la edición 67 en Puerto Vallarta, Jalisco

Elaine Haro estaría arrepentida por no darse cuenta de la “conexión” con Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos 3

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiky y El Guana en riesgo de salir

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

DEPORTES

¿Cuándo, dónde y a qué

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?

Toluca gana contundente a las Chivas 3 goles por 0 con gol de Alexis Vega incluido

Nicolás Larcamón revela cómo es la relación entre Ángel Sepúlveda y Toro Fernández: " La competencia interna mejora"

Descartan un segundo combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Creo que no hay cláusula de revancha”

Pese a victoria del Milán, Santiago Giménez lleva 500 minutos sin meter gol