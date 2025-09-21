¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México durante la octava semana?

La Casa de los Famosos México 2025. (Infobae México)

La recta final de La Casa de los Famosos México se intensifica, y esta semana estuvo marcada por un momento decisivo: Abelito se coronó como el líder de la tercera temporada, asegurando su permanencia en la casa durante los días más cruciales del reality.

El influencer ganó la prueba denominada “La regadera”, transmitida el pasado 15 de septiembre. En esta dinámica, patrocinada por Reese’s, los ocho habitantes restantes participaron en un sorteo donde cada uno eligió un chocolate que determinaba su regadera. Solo una de ellas otorgaría el liderazgo. Con tensión en el ambiente, Odalys Ramírez anunció: “Abelito, tenemos ganador. Es el último líder de la casa”.

Con esta victoria, Abelito obtuvo inmunidad, acceso a la suite y la posibilidad de usar la defensa de la salvación, convirtiéndose en una figura clave en la competencia. Sin embargo, en un giro inesperado, no fue él quien eligió a su acompañante en la suite: el público votó para decidir con quién compartiría ese privilegio, aumentando la interacción entre fans y participantes.

Esta semana contó con cuatro nominados. (Captura de pantalla YouTube)

Además del liderazgo, Abelito ha sido protagonista de otros momentos destacados. En la dinámica de la “Moneda del Destino”, fue el primero en encontrarla, creyendo que obtendría un beneficio especial. Sin embargo, el premio terminó siendo una llamada del comediante Daniel Sosa, quien lo utilizó como mensajero para enviar mensajes a Guana. Abelito expresó su molestia al sentirse usado: “Aquí está tu mensajero, Daniel”, declaró visiblemente incómodo.

Por otro lado, la semana también estuvo cargada de emociones cuando Doña Lety, abuelita de Aldo de Nigris, visitó la casa durante la dinámica de “congelados”. Su mensaje lleno de amor y orgullo conmovió hasta las lágrimas al exfutbolista, y rápidamente se volvió viral por la ternura y sinceridad de sus palabras.

Por su parte, Shiky también recibió una inesperada visita en la que se encontró con Abraham, su novio, a quien abrazó emotivamente y con quien habló hasta derramar lágrimas de nostalgia y felicidad.

Los habitantes recibieron múltiples sorpresas. (Captura YouTube: La Casa de los Famosos México)

En cuanto a la estrategia, la penúltima nominación trajo consigo modificaciones debido a los beneficios obtenidos en la sala de cine, como la duplicación de votos, cancelaciones de puntos y votaciones especiales. Como resultado, Dalilah Polanco, Aldo de Nigris, El Guana y Shiky Clement quedaron en la cuerda floja.

El ambiente se alivianó momentáneamente con una fiesta temática de nieve, donde los habitantes disfrutaron de una noche invernal con la actuación en vivo de Mi Banda El Mexicano. Abelito aprovechó la ocasión para brindar junto a su “manada” y agradecer el respaldo recibido.

Con solo días para la gran final, la tensión aumenta, y cada movimiento puede cambiar el destino de los participantes. El liderazgo de Abelito, las decisiones del público y las últimas nominaciones definirán quién llega a la gran final de esta tercera temporada, que ha sido una mezcla de estrategia, emociones y sorpresas.