México

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México durante la octava semana?

Entre sorpresas, encuentros y emotivos momentos, los habitantes viven sus últimas semanas dentro del reality

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México 2025. (Infobae México)

La recta final de La Casa de los Famosos México se intensifica, y esta semana estuvo marcada por un momento decisivo: Abelito se coronó como el líder de la tercera temporada, asegurando su permanencia en la casa durante los días más cruciales del reality.

El influencer ganó la prueba denominada “La regadera”, transmitida el pasado 15 de septiembre. En esta dinámica, patrocinada por Reese’s, los ocho habitantes restantes participaron en un sorteo donde cada uno eligió un chocolate que determinaba su regadera. Solo una de ellas otorgaría el liderazgo. Con tensión en el ambiente, Odalys Ramírez anunció: “Abelito, tenemos ganador. Es el último líder de la casa”.

Con esta victoria, Abelito obtuvo inmunidad, acceso a la suite y la posibilidad de usar la defensa de la salvación, convirtiéndose en una figura clave en la competencia. Sin embargo, en un giro inesperado, no fue él quien eligió a su acompañante en la suite: el público votó para decidir con quién compartiría ese privilegio, aumentando la interacción entre fans y participantes.

Esta semana contó con cuatro
Esta semana contó con cuatro nominados. (Captura de pantalla YouTube)

Además del liderazgo, Abelito ha sido protagonista de otros momentos destacados. En la dinámica de la “Moneda del Destino”, fue el primero en encontrarla, creyendo que obtendría un beneficio especial. Sin embargo, el premio terminó siendo una llamada del comediante Daniel Sosa, quien lo utilizó como mensajero para enviar mensajes a Guana. Abelito expresó su molestia al sentirse usado: “Aquí está tu mensajero, Daniel”, declaró visiblemente incómodo.

Por otro lado, la semana también estuvo cargada de emociones cuando Doña Lety, abuelita de Aldo de Nigris, visitó la casa durante la dinámica de “congelados”. Su mensaje lleno de amor y orgullo conmovió hasta las lágrimas al exfutbolista, y rápidamente se volvió viral por la ternura y sinceridad de sus palabras.

Por su parte, Shiky también recibió una inesperada visita en la que se encontró con Abraham, su novio, a quien abrazó emotivamente y con quien habló hasta derramar lágrimas de nostalgia y felicidad.

Los habitantes recibieron múltiples sorpresas.
Los habitantes recibieron múltiples sorpresas. (Captura YouTube: La Casa de los Famosos México)

En cuanto a la estrategia, la penúltima nominación trajo consigo modificaciones debido a los beneficios obtenidos en la sala de cine, como la duplicación de votos, cancelaciones de puntos y votaciones especiales. Como resultado, Dalilah Polanco, Aldo de Nigris, El Guana y Shiky Clement quedaron en la cuerda floja.

El ambiente se alivianó momentáneamente con una fiesta temática de nieve, donde los habitantes disfrutaron de una noche invernal con la actuación en vivo de Mi Banda El Mexicano. Abelito aprovechó la ocasión para brindar junto a su “manada” y agradecer el respaldo recibido.

Con solo días para la gran final, la tensión aumenta, y cada movimiento puede cambiar el destino de los participantes. El liderazgo de Abelito, las decisiones del público y las últimas nominaciones definirán quién llega a la gran final de esta tercera temporada, que ha sido una mezcla de estrategia, emociones y sorpresas.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025LCDLFmexico-entretenimiento

Más Noticias

Conoció a su pareja en Facebook y ahora está presa 20 años por robo

Una mujer de 30 años narró cómo una relación virtual transformó su vida. El consumo de crack, la pérdida de su familia y una condena inesperada

Conoció a su pareja en

Concurso de Ofrendas en Chapultepec: todo lo que debes saber sobre este evento de Día de muertos

Esta competencia busca preservar la memoria de grandes compositores a través de las tradiciones mexicanas y la protección al medio ambiente

Concurso de Ofrendas en Chapultepec:

Daniel Sosa rompe el silencio sobre la polémica llamada con Abelito en La Casa de los Famosos México

El comediante de stand up reconoció que Abelito merece hablar con su papá tras la controversia ocurrida

Daniel Sosa rompe el silencio

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Cd Hidalgo

El sismo ocurrió a las 2:57 horas, a una distancia de 132 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 9.8 km

Temblor en Chiapas: se registra

¿Cuándo inicia la temporada de mandarinas en México?

Este cítrico destaca por su contenido de vitamina C, antioxidantes y fibra, ayudando a fortalecer defensas, mejorar la digestión y proteger el corazón

¿Cuándo inicia la temporada de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuándo será la próxima audiencia

Cuándo será la próxima audiencia de Hernán Bermúdez Requena desde el Altiplano

Dejan narcomanta dirigida a Claudia Sheinbaum tras su visita a Tabasco

Hallan cuerpo desmembrado de una mujer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, autoridades lo investigan como feminicidio

De figuras satánicas hasta joyería: esto fue lo asegurado durante la detención de “El Chuky” y el “Gordo” en CDMX

Sujetos armados atacan Fiscalía de Ensenada, queman tres patrullas

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron todos los ganadores

Estos fueron todos los ganadores de los premios Ariel 2025: así se vivió la edición 67 en Puerto Vallarta, Jalisco

Elaine Haro estaría arrepentida por no darse cuenta de la “conexión” con Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos 3

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiky y El Guana en riesgo de salir

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

DEPORTES

¿Cuándo, dónde y a qué

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?

Toluca gana contundente a las Chivas 3 goles por 0 con gol de Alexis Vega incluido

Nicolás Larcamón revela cómo es la relación entre Ángel Sepúlveda y Toro Fernández: " La competencia interna mejora"

Descartan un segundo combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Creo que no hay cláusula de revancha”

Pese a victoria del Milán, Santiago Giménez lleva 500 minutos sin meter gol