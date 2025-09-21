La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 21 de septiembre: Dalílah Polanco y El Guana en riesgo de eliminación

Tras siete Galas de Eliminación y estando al margen de la semi final de temporada, La Casa de los Famosos México se prepara para su octava salida donde los nominado de esta semana son: Dalílah Polanco, Luis Rodríguez ‘Guana’, Aldo de Nigris y Shiky.

Un nuevo domingo de expulsión ha llegado a La Casa de los Famosos México 2025 . Tras cinco Galas de Eliminación, la sexta marcará el camino final que llevará el reality show de Televisa . Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 21 de septiembre le dirá adiós al Cuarto Día o Cuarto Noche y enfrentará la realidad con el público.

Pese a que la temporada está apunto de terminar, internautas aseguran que han perdido el interés en el programa de Televisa debido a que la elección de los habitantes no les terminó de convencer.

Rumbo a la gran final: público pierde interés en el reality show por elección de casting

Últimas noticias

Telediario y Multimedios le dan el último adiós a Débora Estrella tras su trágica muerte: “Corazón en el cielo” Con tan solo 43 años de edad, la conductora falleció tras ser víctima de un accidente aéreo

Crisis de alquiler en CDMX: 90% de buscadores sin éxito y rentas 45% más caras desde 2020 El aumento de las rentas en la Ciudad de México supera la inflación y obliga a la población a trasladarse a la periferia; autoridades buscan incentivar proyectos en la zona centro para frenar la presión sobre el mercado inmobiliario

Raúl Briones gana el Ariel: así fue su incendiario discurso en favor de los migrantes del que todo el mundo habla Al recibir el galardón a Mejor Actor por La Cocina, el intérprete sorprendió con palabras a favor de la comunidad migrante y referencias políticas

Ángela Aguilar desata caos en redes tras ser llamada “líder de la música mexicana” por importante portal de videos La cantante ha vuelto a polarizar las plataformas sociales; mientras ella afirma ser mexicana, muchas personas aseguran que ella no los representa