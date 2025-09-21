México

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 21 de septiembre: Dalílah Polanco y El Guana en riesgo de eliminación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

Por Marco Ruiz

14:30 hsHoy

Rumbo a la gran final: público pierde interés en el reality show por elección de casting

Pese a que la temporada está apunto de terminar, internautas aseguran que han perdido el interés en el programa de Televisa debido a que la elección de los habitantes no les terminó de convencer.

14:00 hsHoy

Filtran nombre del octavo eliminado de La Casa de los Famosos México hoy domingo 21 de septiembre, según encuestas finales

Los nominados finales de esta semana son: Dalílah Polanco, Luis Rodríguez ‘Guana’, Aldo de Nigris y Shiky

Por Marco Ruiz

Un nuevo domingo de expulsión ha llegado a La Casa de los Famosos México 2025. Tras cinco Galas de Eliminación, la sexta marcará el camino final que llevará el reality show de Televisa. Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 21 de septiembre le dirá adiós al Cuarto Día o Cuarto Noche y enfrentará la realidad con el público.

13:42 hsHoy

Octavo domingo de eliminación en La Casa de los Famosos México 2025

Tras siete Galas de Eliminación y estando al margen de la semi final de temporada, La Casa de los Famosos México se prepara para su octava salida donde los nominado de esta semana son: Dalílah Polanco, Luis Rodríguez ‘Guana’, Aldo de Nigris y Shiky.

