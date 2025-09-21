Filtran nombre del octavo eliminado de La Casa de los Famosos México hoy domingo 21 de septiembre, según encuestas finales

Filtran nombre del octavo eliminado en La Casa de los Famosos México hoy domingo 21 de septiembre, según encuestas finales (Televisa)

Un nuevo domingo de expulsión ha llegado a La Casa de los Famosos México 2025. Tras cinco Galas de Eliminación, la sexta marcará el camino final que llevará el reality show de Televisa. Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 21 de septiembre le dirá adiós al Cuarto Día o Cuarto Noche y enfrentará la realidad con el público.

Las encuestas finales sobre quién, por decisión del público, abandonará La Casa de los Famosos México 2025ya arrojan el nombre del habitante a horas de ocurrir y la gran sorpresa indica que la tendencia esta semana aún sigue empatando el resultado final entre un elemento de cada cuarto.

Sondeos en amplios grupos en redes sociales, como Facebook y X-antes Twitter-, que fueron los mismos en atinarle a casi todas las eliminaciones de la primera y segunda temporada da del reality show de Televisa han empezado a dar el nombre de quién podría ser el habitante expulsado de la Gala de este domingo 21 de septiembre.

Los nominados finales de esta semana son: Dalílah Polanco, Luis Rodríguez ‘Guana’, Aldo de Nigris y Shiky (Captura YouTube: La Casa de los Famosos México)

Entre los nominados de esta semana se encuentran Dalílah Polanco, Luis Rodríguez ‘Guana’, Aldo de Nigris y Shiky.

Luis Rodríguez ‘Guana’ sería el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

El comediante de Me caigo de risa hasta el momento es el nominado con mayor posibilidad de salir del reality show de Televisa, pues a pesar de que en el pasado llegó a ser salvado por el público, debido a que estaba dentro del Cuarto Noche, su desempeño en las últimas semanas lo ha posicionado como uno de los habitantes que más hate recibe en redes sociales.

El integrante de Me caigo de risa se posiciona en más de una encueta como el posible octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025. Razón por la que de forma anticipada fans del programa ya festejan en redes la posible salida de El Guana y la casi extensión de integrantes del Cuarto Día.

Luis Rodríguez ‘Guana’ sería el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 (La Casa de los Famosos)

¿Quién es Luis Rodríguez ‘Guana’?

El Guana nació en 1987 en Guanajuato; actualmente tiene 38 años. Inició su trayectoria artística en los escenarios teatrales, principalmente en musicales y propuestas cinematográficas enfocadas en el espectáculo teatral, tales como ‘La obra que sale mal’, ‘The Prom’ y ‘Jesucristo Superestrella’.

Posteriormente, amplió su alcance al público televisivo. Participó en programas de comedia como ‘Me caigo de risa’ y en series como ‘Una familia de diez’, ‘Cita a ciegas’ y ‘Más noche’. Estas apariciones le permitieron consolidar su presencia en la pantalla chica y llegar a nuevas audiencias.