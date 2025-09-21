Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.
La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.
El asfalto del último Gran Premio se ha enfriado después de una gran competencia, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos empiezan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes conductores. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.
Quiénes lideran el top 3 del Campeonato
El actual mandamás de la Fórmula 1 es Oscar Piastri, de la escudería McLaren. El australiano suma 324 puntos tras la última carrera.
Pisándole los talones se encuentra Lando Norris. Representando a la escudería de McLaren, el piloto británico tiene 299 puntos.
Mientras que el podio lo cierra Max Verstappen, en el tercer puesto. El piloto neerlandés de Red Bull Racing cuenta con 255 puntos en lo que va de la campeonato.
La tabla completa de la F1
1.- Oscar Piastri
Escudería: McLaren
Número: 81
País: Australia
Puntos: 324
2.- Lando Norris
Escudería: McLaren
Número: 4
País: Great Britain
Puntos: 299
3.- Max Verstappen
Escudería: Red Bull Racing
Número: 1
País: Netherlands
Puntos: 255
4.- George Russell
Escudería: Mercedes
Número: 63
País: Great Britain
Puntos: 212
5.- Charles Leclerc
Escudería: Ferrari
Número: 16
País: Monaco
Puntos: 165
6.- Lewis Hamilton
Escudería: Ferrari
Número: 44
País: Great Britain
Puntos: 121
7.- Kimi Antonelli
Escudería: Mercedes
Número: 12
País: Italy
Puntos: 78
8.- Alexander Albon
Escudería: Williams
Número: 23
País: Thailand
Puntos: 70
9.- Isack Hadjar
Escudería: Racing Bulls
Número: 6
País: France
Puntos: 39
10.- Nico Hulkenberg
Escudería: Kick Sauber
Número: 27
País: Germany
Puntos: 37
11.- Lance Stroll
Escudería: Aston Martin
Número: 18
País: Canada
Puntos: 32
12.- Carlos Sainz
Escudería: Williams
Número: 55
País: Spain
Puntos: 31
13.- Liam Lawson
Escudería: Racing Bulls
Número: 30
País: New Zealand
Puntos: 30
14.- Fernando Alonso
Escudería: Aston Martin
Número: 14
País: Spain
Puntos: 30
15.- Esteban Ocon
Escudería: Haas
Número: 31
País: France
Puntos: 28
16.- Pierre Gasly
Escudería: Alpine
Número: 10
País: France
Puntos: 20
17.- Yuki Tsunoda
Escudería: Red Bull Racing
Número: 22
País: Japan
Puntos: 20
18.- Gabriel Bortoleto
Escudería: Kick Sauber
Número: 5
País: Brazil
Puntos: 18
19.- Oliver Bearman
Escudería: Haas
Número: 87
País: Great Britain
Puntos: 16
20.- Franco Colapinto
Escudería: Alpine
Número: 43
País: Argentina
Puntos: 0