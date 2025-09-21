México

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la Fórmula 1 tras el último Gran Premio

Por Armando Montes

¿Quién encabeza la tabla de
¿Quién encabeza la tabla de pilotos de la Fórmula 1? (Jovani Perez/Infobae)

El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.

La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.

El asfalto del último Gran Premio se ha enfriado después de una gran competencia, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos empiezan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes conductores. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.

Quiénes lideran el top 3 del Campeonato

Fernando Alonso buscará sumar un
Fernando Alonso buscará sumar un campeonato a su carrera después de que el ex ingeniero de Red Bull, Adrian Newey, se sumó a las filas de Aston Martin (REUTERS/Andrew Boyers)

El actual mandamás de la Fórmula 1 es Oscar Piastri, de la escudería McLaren. El australiano suma 324 puntos tras la última carrera.

Pisándole los talones se encuentra Lando Norris. Representando a la escudería de McLaren, el piloto británico tiene 299 puntos.

Mientras que el podio lo cierra Max Verstappen, en el tercer puesto. El piloto neerlandés de Red Bull Racing cuenta con 255 puntos en lo que va de la campeonato.

La tabla completa de la F1

Lewis Hamilton en los test
Lewis Hamilton en los test de prueba con Ferrari en Bahrein (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 324

2.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 4

País: Great Britain

Puntos: 299

3.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 1

País: Netherlands

Puntos: 255

4.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 212

5.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 165

6.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 121

7.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 78

8.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 70

9.- Isack Hadjar

Escudería: Racing Bulls

Número: 6

País: France

Puntos: 39

10.- Nico Hulkenberg

Escudería: Kick Sauber

Número: 27

País: Germany

Puntos: 37

11.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 32

12.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 31

13.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 30

14.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 30

15.- Esteban Ocon

Escudería: Haas

Número: 31

País: France

Puntos: 28

16.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 20

17.- Yuki Tsunoda

Escudería: Red Bull Racing

Número: 22

País: Japan

Puntos: 20

18.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Kick Sauber

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 18

19.- Oliver Bearman

Escudería: Haas

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 16

20.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 0

