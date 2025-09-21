Emiliano Aguilar desata polémica por transmisión en vivo que expone presunto consumo de droga psicoactiva

Emiliano Aguilar recibió críticas por exponer mariguana durante un live. (@emiliano.aguilar.t, Instagram)

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez por una transmisión en vivo que generó preocupación entre sus seguidores.

En el video, publicado en su cuenta de Instagram, Emiliano aparece acompañado de un amigo mientras escucha y rapea al ritmo de "Tokyo Drift" de Raw Leaks TV. Entre bromas y agradecimientos, el joven saluda efusivamente a su audiencia: “Banda, los quiero mucho”, repite varias veces mientras interactúa en tiempo real con sus fans.

Lo que parecía ser un momento casual de convivencia digital terminó desatando polémica cuando algunos usuarios notaron un detalle en la mesa que estaba frente al cantante: lo que parecía ser cannabis lista para consumo.

Lo que parecía ser un momento casual de convivencia digital terminó desatando polémica. (@emiliano-aguilar.t., Instagram)

Reacciones de sus seguidores

“Te amo Emiliano y si te gusta fumar muy bien por ti, pero no fumes delante de tu gente, porque también tienes jóvenes que te admiran”, comentó una de sus seguidoras. Otro usuario fue más directo: “A mis hijos les encanta escucharte cantar con banda, pero no quiero que miren lo que tienes en la mesa”.

Aunque Emiliano no fue captado consumiendo directamente, el material dividió opiniones. Sus seguidores se debatieron entre quienes defendieron su derecho al consumo recreativo y quienes le pidieron mayor responsabilidad por su influencia en las nuevas generaciones.

Cabe recordar que en México, desde 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia que permite el consumo lúdico de cannabis para mayores de edad, siempre que se tramite el permiso correspondiente ante la Cofepris y se cuente con un amparo judicial.

“Soy un adicto”

Seis meses antes, en entrevista para el pódcast El Bordo Entertainment, Emiliano Aguilar reconoció públicamente que era consumidor de cannabis: “Yo soy un adicto y la neta lo digo, soy un adicto a la marihuana, fumo mota macizo: unos 30 churros al día y se me hace poco”.

(IG: @emiliano_aguilar.t)

Polémicas previas y mensajes a su familia

Esta no es la primera vez que Emiliano Aguilar genera controversia. Semanas atrás, publicó una fotografía en la que aparece sujetando un arma de fuego y portando una gorra con la imagen de Jesús Malverde y dos gallos, símbolo que algunos internautas asociaron al líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho’.

La imagen fue acompañada con la frase: “Es un mundo de hipócritas, los sinceros somos los malos”, lo que desató críticas inmediatas en los comentarios: “No creo que sea necesario subir esas fotos, tu arma más poderosa es tu voz”, escribió una usuaria, mientras otro seguidor lo instó a no hacer apología de la violencia.

Emiliano ha utilizado sus redes como espacio para ventilar sus conflictos familiares, lanzando mensajes directos contra su padre, Pepe Aguilar, y sus medios hermanos Ángela y Leonardo Aguilar, además de su cuñado Christian Nodal.

Pese a las críticas, el joven no ha emitido respuesta a los comentarios de la transmisión en vivo, manteniendo el silencio ante la polémica.

Emiliano Aguilar genera polémica al lucir gorra alusiva a 'El Mencho' en transmisión en vivo (Recorte)