México

Emiliano Aguilar desata polémica por transmisión en vivo que expone presunto consumo de droga psicoactiva

En medio de su mediática disputa con su padre, Pepe Aguilar, el rapero ha sido blanco de críticas por alusiones hechas al CJNG

Por Víctor Cisneros

Guardar
Emiliano Aguilar recibió críticas por
Emiliano Aguilar recibió críticas por exponer mariguana durante un live. (@emiliano.aguilar.t, Instagram)

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez por una transmisión en vivo que generó preocupación entre sus seguidores.

En el video, publicado en su cuenta de Instagram, Emiliano aparece acompañado de un amigo mientras escucha y rapea al ritmo de "Tokyo Drift" de Raw Leaks TV. Entre bromas y agradecimientos, el joven saluda efusivamente a su audiencia: “Banda, los quiero mucho”, repite varias veces mientras interactúa en tiempo real con sus fans.

Lo que parecía ser un momento casual de convivencia digital terminó desatando polémica cuando algunos usuarios notaron un detalle en la mesa que estaba frente al cantante: lo que parecía ser cannabis lista para consumo.

Lo que parecía ser un
Lo que parecía ser un momento casual de convivencia digital terminó desatando polémica. (@emiliano-aguilar.t., Instagram)

Reacciones de sus seguidores

“Te amo Emiliano y si te gusta fumar muy bien por ti, pero no fumes delante de tu gente, porque también tienes jóvenes que te admiran”, comentó una de sus seguidoras. Otro usuario fue más directo: “A mis hijos les encanta escucharte cantar con banda, pero no quiero que miren lo que tienes en la mesa”.

Aunque Emiliano no fue captado consumiendo directamente, el material dividió opiniones. Sus seguidores se debatieron entre quienes defendieron su derecho al consumo recreativo y quienes le pidieron mayor responsabilidad por su influencia en las nuevas generaciones.

Cabe recordar que en México, desde 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia que permite el consumo lúdico de cannabis para mayores de edad, siempre que se tramite el permiso correspondiente ante la Cofepris y se cuente con un amparo judicial.

“Soy un adicto”

Seis meses antes, en entrevista para el pódcast El Bordo Entertainment, Emiliano Aguilar reconoció públicamente que era consumidor de cannabis: “Yo soy un adicto y la neta lo digo, soy un adicto a la marihuana, fumo mota macizo: unos 30 churros al día y se me hace poco”.

(IG: @emiliano_aguilar.t)
(IG: @emiliano_aguilar.t)

Polémicas previas y mensajes a su familia

Esta no es la primera vez que Emiliano Aguilar genera controversia. Semanas atrás, publicó una fotografía en la que aparece sujetando un arma de fuego y portando una gorra con la imagen de Jesús Malverde y dos gallos, símbolo que algunos internautas asociaron al líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho’.

La imagen fue acompañada con la frase: “Es un mundo de hipócritas, los sinceros somos los malos”, lo que desató críticas inmediatas en los comentarios: “No creo que sea necesario subir esas fotos, tu arma más poderosa es tu voz”, escribió una usuaria, mientras otro seguidor lo instó a no hacer apología de la violencia.

Emiliano ha utilizado sus redes como espacio para ventilar sus conflictos familiares, lanzando mensajes directos contra su padre, Pepe Aguilar, y sus medios hermanos Ángela y Leonardo Aguilar, además de su cuñado Christian Nodal.

Pese a las críticas, el joven no ha emitido respuesta a los comentarios de la transmisión en vivo, manteniendo el silencio ante la polémica.

Emiliano Aguilar genera polémica al
Emiliano Aguilar genera polémica al lucir gorra alusiva a 'El Mencho' en transmisión en vivo (Recorte)

Temas Relacionados

Emiliano AguilarPepe AguilarCJNGmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 21 de septiembre: Dalílah Polanco y El Guana en riesgo de eliminación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Crisis de alquiler en CDMX: 90% de buscadores sin éxito y rentas 45% más caras desde 2020

El aumento de las rentas en la Ciudad de México supera la inflación y obliga a la población a trasladarse a la periferia; autoridades buscan incentivar proyectos en la zona centro para frenar la presión sobre el mercado inmobiliario

Crisis de alquiler en CDMX:

Raúl Briones gana el Ariel: así fue su incendiario discurso en favor de los migrantes del que todo el mundo habla

Al recibir el galardón a Mejor Actor por La Cocina, el intérprete sorprendió con palabras a favor de la comunidad migrante y referencias políticas

Raúl Briones gana el Ariel:

Ángela Aguilar desata caos en redes tras ser llamada “líder de la música mexicana” por importante portal de videos

La cantante ha vuelto a polarizar las plataformas sociales; mientras ella afirma ser mexicana, muchas personas aseguran que ella no los representa

Ángela Aguilar desata caos en

Condenan a más de 40 años de prisión a dos hombres por violación de menores en CDMX

En ambos casos, los agresores utilizaron violencia física para intimidar a las víctimas, menores de edad

Condenan a más de 40
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuándo será la próxima audiencia

Cuándo será la próxima audiencia de Hernán Bermúdez Requena desde el Altiplano

Dejan narcomanta dirigida a Claudia Sheinbaum tras su visita a Tabasco

Hallan cuerpo desmembrado de una mujer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, autoridades lo investigan como feminicidio

De figuras satánicas hasta joyería: esto fue lo asegurado durante la detención de “El Chuky” y el “Gordo” en CDMX

Sujetos armados atacan Fiscalía de Ensenada, queman tres patrullas

ENTRETENIMIENTO

Telediario y Multimedios le dan

Telediario y Multimedios le dan el último adiós a Débora Estrella tras su trágica muerte: “Corazón en el cielo”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 21 de septiembre: Dalílah Polanco y El Guana en riesgo de eliminación

Raúl Briones gana el Ariel: así fue su incendiario discurso en favor de los migrantes del que todo el mundo habla

Ángela Aguilar desata caos en redes tras ser llamada “líder de la música mexicana” por importante portal de videos

Quién era Débora Estrella, conductora de Telediario que murió en un impactante accidente aéreo en Nuevo León

DEPORTES

¿Cuándo, dónde y a qué

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?

Toluca gana contundente a las Chivas 3 goles por 0 con gol de Alexis Vega incluido

Nicolás Larcamón revela cómo es la relación entre Ángel Sepúlveda y Toro Fernández: " La competencia interna mejora"

Descartan un segundo combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Creo que no hay cláusula de revancha”

Pese a victoria del Milán, Santiago Giménez lleva 500 minutos sin meter gol