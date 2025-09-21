Detienen a Carlos de Jesús “N” por ataque mortal en Tonalá

El ahora detenido enfrentará cargos por homicidio calificado y homicidio culposo en grado de tentativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención de Carlos de Jesús “N” representó un avance en la investigación de un ataque violento ocurrido en Tonalá, donde una persona murió y otra resultó gravemente herida.

Los hechos se registraron el pasado 7 de junio en calles de la colonia Lomas de San Miguel de la Punta. El presunto agresor fue capturado el 18 de septiembre, tras un operativo de seguridad en la misma zona.

A Carlos de Jesús “N” se le investiga por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. La detención se realizó mediante una orden de aprehensión ejecutada por policías de investigación, quienes lo localizaron en la colonia donde sucedió el ataque.

Las autoridades lo señalaron como uno de los participantes en la agresión que terminó con la vida de una de las víctimas y dejó a la otra con lesiones graves.

El ataque ocurrió cuando las víctimas, dos hombres, intentaban arrancar el vehículo en el que viajaban, ya que se había quedado sin marcha en las inmediaciones de la colonia.

En ese momento, un grupo de hombres, entre los que se encontraba el ahora detenido, los golpeó con un machete, palos y un bate de madera. Aunque ambos lograron huir del lugar, sufrieron heridas de gravedad.

Con ayuda de su padre, los dos hombres fueron trasladados a una Cruz Verde, donde uno de ellos falleció durante la atención médica.

Tras la denuncia presentada por estos hechos, el Ministerio Público inició una investigación que permitió identificar a Carlos de Jesús “N” como presunto responsable.

Posteriormente, se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión por parte del Juzgado Décimo Cuarto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial. Actualmente, el detenido permanece a disposición de las autoridades judiciales, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.

La Fiscalía del Estado mantiene abiertas las investigaciones para ubicar a los demás implicados en este ataque, reafirmando su compromiso con la procuración de justicia.

El caso se enmarca en un contexto en el que la seguridad del estado muestra cifras elevadas de delitos de alto impacto como son: homicidios dolosos, así como de desapariciones y extorsiones.

En mayo de este año, la entidad federativa registró un total de 99 homicidios y 2 feminicidios, de acuerdo con el Semáforo Delictivo de Jalisco; por otro lado, el Gobierno de Jalisco también informó que en lo que va del año, se han contabilizado alrededor de 616 casoss.