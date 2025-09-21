México

Clima en México: la previsión meteorológica para Puerto Vallarta este 21 de septiembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Puerto Vallarta este domingo 21 de septiembre:

La probabilidad de lluvia para este domingo en Puerto Vallarta es de 55% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 98% en el transcurso del día y del 99% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 33 grados y un mínimo de 24 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 4.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Puerto Vallarta (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del estado de Jalisco, posee un clima semicálido subhúmedo debido a su proximidad con la cordillera de la Sierra Madre Occidental y el océano Pacífico.

En el verano las temperaturas oscilan entre los 25 y los 32 grados y puede haber abundancia pluvial, mientras que en el invierno el termómetro baja a los 17 grados y marca máximas de 27 grados, siendo una zona atractiva incluso para las ballenas jorobadas que migran de las frías aguas árticas.

El clima de Puerto Vallarta
El clima de Puerto Vallarta lo hace uno de los lugares turísticos más importantes de México. (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es un país favorecido, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer divide al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto una alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

