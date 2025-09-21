Cámara de seguridad graba el momento en que una mujer es secuestrada en Tehuacán, Puebla

Tres sujetos participaron en la privación ilegal de la libertad de una mujer en Puebla. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El secuestro de Amalia Elena García Vargas en Tehuacán, Puebla, ha generado una intensa movilización de las autoridades locales y estatales, que mantienen un operativo de búsqueda desde el momento en que se reportó su desaparición.

En un video ampliamente difundido, el cual fue tomado por cámaras de seguridad, se muestra a tres hombres la interceptaron y la subieron por la fuerza a un vehículo Nissan Tsuru café con franja negra, según muestran las imágenes captadas por una cámara.

La tarde del viernes 19 de septiembre de 2025, Amalia Elena, de 57 años, caminaba por la calle Epicuro en la colonia Movimiento Antorchista Nacional. De acuerdo con la grabación de una cámara de vigilancia ubicada en una vivienda de la zona, a las 14:03 horas un automóvil de modelo atrasado se detuvo junto a ella.

Autoridades habrían emitido una ficha de búsqueda. Foto: (FGE)

Un hombre con sudadera roja y gorro descendió del vehículo y se acercó a la mujer, simulando pedirle indicaciones sobre una calle. Tras mirar a ambos lados, el sujeto intentó someterla por la fuerza.

La víctima trató de escapar, pero fue alcanzada por el agresor, mientras otro hombre bajaba del automóvil y un tercero permanecía al volante. El forcejeo duró algunos segundos antes de que los tres sujetos lograran subir a Amalia Elena al vehículo y se alejaran del lugar.

La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares de Puebla emitió un boletín con los datos de la víctima. Según el documento, Amalia Elena García Vargas nació el 10 de julio de 1968 en Teotitlán, Oaxaca, mide 1,50 metros, tiene complexión robusta, cabello largo y lacio de color negro, y tez morena.

Al momento de su desaparición vestía una blusa de manga larga morada, pantalón de mezclilla azul marino y tenis negros. No presenta señas particulares ni discapacidad conocida.

Un video muestra los hechos en los que la mujer es sometida por varios sujetos. Foto: (Captura de pantalla)

La desaparición de Amalia Elena se suma a una serie de hechos violentos recientes en Tehuacán. En la última semana, se han registrado dos atentados contra familias de la zona, en los que los padres de familia perdieron la vida, una esposa resultó herida, un bebé falleció por disparos y una menor presenció el asesinato de su padre y las lesiones a su madre. La inseguridad en la región ha llevado a que la policía estatal refuerce su presencia, según adelantó el secretario de Seguridad Pública en el estado, Francisco Sánchez.

Tras el reporte del secuestro, la Policía Municipal y estatal implementaron un operativo de búsqueda inmediata. Aunque, según información publicada por MTP Noticias, la mujer habría sido localizada con vida, las autoridades no han confirmado ni desmentido oficialmente este dato.

El video que documenta el momento exacto del secuestro ha circulado ampliamente en redes sociales, incrementando la presión social para esclarecer el caso y dar con el paradero de la víctima.