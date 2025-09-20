México

Violencia en Jalisco: una joven de 17 años y un joven de 21 fueron hallados sin vida

Una menor y un joven fueron localizados muertos en diferentes zonas residenciales, ambos con heridas de bala

Por Merary Nuñez

Violencia e inseguridad siguen afectando
Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miércoles 17 de septiembre, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, medios locales reportaron el feminicidio de una adolescente de 17 años.

Elementos de la policía municipal acudieron al lugar como primeros respondientes, activaron los protocolos correspondientes y acordonaron la zona del hallazgo, ubicada en un fraccionamiento sobre la avenida López Mateos.

El cuerpo presentaba varias heridas de arma de fuego y fue localizado sobre una cama en una de las habitaciones tras un reporte ciudadano. Paramédicos confirmaron la muerte de la joven.

De acuerdo con Nmás, la vivienda presentaba signos de desorden y posibles rastros de enfrentamiento.

Familiares de la víctima señalaron a la pareja sentimental y a un familiar como posibles implicados, pero las autoridades no han corroborado esa información.

Hasta el momento no hay personas detenidas y la Fiscalía General de Jalisco mantiene abiertas las investigaciones.

Joven es asesinado por detonación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un joven de entre 20 y 25 años fue hallado sin vida con un disparo en la cabeza dentro de un departamento ubicado en la calle Valle Azul, en el fraccionamiento Valle de Tejeda, también en Tlajomulco de Zúñiga, informaron medios locales.

Las autoridades recibieron el reporte la mañana de este sábado y, al llegar al lugar, confirmaron el deceso del joven, que yacía sobre una cama. Elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco de Zúñiga acudieron al edificio tras el aviso de familiares, quienes alertaron tras no recibir respuesta del joven.

Según la información publicada por los medios, la escena mostraba desorden y se identificaron indicios de violencia en el interior del departamento, lo que activó los protocolos de investigación.

Personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron diligencias en el sitio, recabando indicios y testimonios para determinar las circunstancias en torno al fallecimiento.

Vox Populi Noticias detalló que la principal línea de investigación se centra en esclarecer si el hecho corresponde a un suicidio, un accidente o un posible homicidio, dado que en el lugar se localizó un arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven presentaba una herida de bala en el cráneo. Las autoridades informaron que el sitio fue asegurado y que, hasta el momento, no se ha confirmado la detención de ninguna persona relacionada con el caso.

Las investigaciones continúan bajo la coordinación de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

