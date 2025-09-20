México

Muere Yuridia Perea, joven impactada por patrulla de la Policía Municipal en Mazatlán

La joven de 35 años perdió la vida tras permanecer seis días hospitalizada; su familia exige esclarecer el caso

Por Miguel Flores

Yuridia de Jesús Perea Tolentino
Yuridia de Jesús Perea Tolentino falleció tras seis días hospitalizada en Mazatlán. (Facebook Jesús Perea)

La familia de Yuridia de Jesús Perea Tolentino informó este jueves el fallecimiento de la joven de 35 años, quien resultó gravemente herida tras ser impactada por una patrulla de la Policía Municipal en Mazatlán, Sinaloa.

El accidente ocurrió el pasado 12 de septiembre, en inmediaciones del estadio El Encanto, poco antes de un partido de futbol. Yuridia viajaba en un vehículo solicitado a través de la aplicación InDriver rumbo a su trabajo en el inmueble, cuando la unidad fue embestida por la patrulla.

Luchó seis días por su vida

La víctima fue trasladada de inmediato a un hospital privado, donde permaneció internada durante seis días. Según explicó su hermano, Jesús Perea, la joven sufrió muerte cerebral el miércoles, y finalmente el jueves 18 de septiembre se confirmó su deceso.

Durante el choque, tres agentes municipales también resultaron lesionados, sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre alguna detención o avance en la investigación oficial.

Familiares de la víctima exigen
Familiares de la víctima exigen justicia y la detención de los responsables del accidente. (Facebook Jesús Perea)

Exigen justicia

Los familiares expresaron su inconformidad por la falta de información de Tránsito Municipal y la ausencia de responsables a una semana del percance.

“Queremos que la muerte de mi hermana no quede sin un responsable. Hasta el momento no hay ningún detenido, no hay nadie que responda por lo sucedido”, denunció Jesús Perea en redes sociales.

La familia insistió en que el caso no debe quedar en el olvido y pidió a las autoridades municipales y estatales dar seguimiento inmediato.

“El dolor que sentimos es muy grande. Yuridia era una mujer trabajadora, una hija, una hermana. No es justo que su vida haya terminado de esta manera y que hasta ahora nadie se haga responsable”, expresó el hermano de la víctima.

Yuridia viajaba en un vehículo
Yuridia viajaba en un vehículo de aplicación cuando fue impactada por una patrulla municipal. (Facebook Jesús Perea)

Apoyo del club Mazatlán FC

En medio de la incertidumbre, los deudos señalaron que han recibido apoyo por parte de trabajadores del club Mazatlán FC y del grupo empresarial vinculado al estadio. No obstante, reiteraron que lo más importante es que se finquen responsabilidades por la muerte de Yuridia.

Sin reporte oficial

Hasta ahora, las autoridades locales no han emitido un informe oficial sobre el accidente, ni se ha confirmado si se abrió una carpeta de investigación formal.

La familia de Yuridia Perea exige que se realicen las indagatorias correspondientes y se sancione a los responsables del accidente que terminó con la vida de la joven trabajadora, quien perdió la vida en un hecho que mantiene consternada a la comunidad de Mazatlán.

