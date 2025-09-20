México

México tiene el primer lugar en mortalidad por sarampión, según la OPS

Aparición de tres casos de sarampión en el Estado de México

Por Jorge Contreras

Se registran 3 casos de
Se registran 3 casos de sarampión en el Edomex (Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó en su más reciente informe que México concentra la mayor mortalidad regional por sarampión, situándose como el segundo país de América con más contagios acumulados en 2025.

Ya que la OPS documentó hasta el 9 de septiembre un total de 4 mil 553 infecciones y 19 muertes en territorio mexicano.

La actualización más reciente, informada por la Secretaría de Salud, elevó el conteo a 4 mil 630 casos confirmados y 21 fallecimientos, distribuidos en 23 estados del país.

El reporte de la OPS posiciona a México por encima de la media regional en términos de letalidad.

Estos datos reflejan la gravedad de la situación sanitaria nacional y subrayan la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y vigilancia epidemiológica, mientras avanza la actualización de cifras y estrategias para contener el brote.

Se registran tres casos en Edomex

Según la OPS, el país
Según la OPS, el país concentra la mayor mortalidad regional por sarampión (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)

La aparición de tres casos de sarampión en el Estado de México ha encendido las alertas sanitarias, aunque las autoridades aseguran que la situación permanece bajo control y que los pacientes afectados presentan cuadros leves de la enfermedad.

La Secretaría de Salud estatal, encabezada por Macarena Montoya Olvera, confirmó que dos de los casos corresponden a menores de 11 y 6 años, mientras que el tercero también se encuentra en proceso de recuperación.

La funcionaria detalló que los contagios se detectaron en los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla de Baz, zonas caracterizadas por una alta movilidad hacia la Ciudad de México, donde previamente se habían registrado otros brotes de sarampión.

Según Montoya Olvera, esta dinámica de desplazamiento habría facilitado la llegada del virus al territorio mexiquense.

Refuerzan con cercos epidemiológicos

Recomendación para la prevención del
Recomendación para la prevención del Sarampión (@SaludEdomex/X)

En respuesta a estos casos, la Secretaría de Salud implementó cercos epidemiológicos en las áreas afectadas y reforzó la vacunación contra el sarampión.

Además, se mantienen activos los denominados jueves de la Salud, jornadas en las que se acercan servicios médicos y vacunas a comunidades alejadas.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias reportan que, tras la detección de estos tres casos, no se han identificado nuevos brotes en la entidad.

“Afortunadamente, son pacientes que tuvieron una presentación muy leve de lo que es la enfermedad, el primero de los casos ya tiene una recuperación completa, el resto todavía están en vigilancia pero están en el proceso de recuperación”, afirmó la titular de la Secretaría de Salud estatal.

Importancia de la vacunación

Reforzarán campañas de vacunación para
Reforzarán campañas de vacunación para evitar más brotes de sarampión en el Edomex (Foto: ABI)

Mientras la funcionaria mexiquense subrayó la importancia de la vacunación para evitar la propagación del sarampión, especialmente entre menores, adolescentes y adultos que no hayan recibido el biológico.

“Esperamos tener el término de lo que sería una posibilidad de contagio para estos pacientes y esperamos no tener más casos pero eso depende que la población salga a vacunar, llevar a sus niños a la vacunación”, expresó la funcionaria mexiquense.

Por ello, para las personas adolescentes y adultos que no tuvieron esa vacunación se tiene disponible la vacuna SR que es sarampión/rubéola.

“Un refuerzo nos va a ayudar a que tengamos el sistema Integral inmunológico de una forma fortalecida”, finalizó Montoya Olvera.

