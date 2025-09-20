México

Melate, Revancha y Revanchita: resultados del sorteo de este 19 de septiembre

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por Pronósticos y averigue si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
En el sorteo de hoy,
En el sorteo de hoy, Melate entregó $4,115,921.21 pesos en premios (Infobae/Jovani Pérez)

Aquí están los números ganadores del Melate, Revancha y Revanchita, una de las loterías más famosas de México que entrega millones de pesos. Averigua si obtuviste algún premio del sorteo 4111 de este viernes 19 de septiembre.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se estropee.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4111.

Resultado: 02, 05, 13, 24, 25 y 34.

Dinero entregado: $4,115,921.21 pesos.

Melate Revancha:

Sorteo: 4111.

Resultado: 05, 06, 20, 33, 44 y 46.

Dinero entregado: $1,790,603.96 pesos.

Melate Revanchita:

Sorteo: 4111.

Resultado: 03, 04, 13, 22, 35 y 52.

Dinero entregado: $0.00 pesos.

La Lotería Nacional lleva a cabo un sorteo del Melate, Revancha y Revanchita tres veces por semana, todos los miércoles, viernes y domingo a laa 21:00 horas.

Diferencias entre Melate, Revancha y Revanchita

Melate, Revancha y Revanchita son tres sorteos de lotería de números relacionados pero diferentes, todos operados por Pronósticos para la Asistencia Pública del gobierno y suelen jugarse con la misma combinación de números.

Melate es el sorteo principal donde eliges 6 números de un total de 56. Tiene una bolsa mínima garantizada de 30 millones de pesos que se acumula si no hay ganador.

Revancha es un sorteo adicional que solo puede jugarse si compras Melate y activas esta opción. Se juega con la misma combinación de números que Melate, pero la extracción es independiente. Su bolsa mínima garantizada es de 20 millones de pesos, también acumulable. Ofrece cinco categorías de premiación con premios fijos en las categorías menores.

Revanchita es otro sorteo adicional que solo se puede jugar si se participa primero en Melate y Revancha. También se juega con la misma combinación de números, pero con un sorteo separado. Tiene una bolsa mínima garantizada de 10 millones de pesos, acumulable. Es la última oportunidad para ganar con la misma jugada. Su probabilidad de ganar el premio mayor es similar a la de Melate y Revancha.

Además, para participar:

No se puede jugar Revancha sin antes jugar Melate.

No se puede jugar Revanchita sin jugar primero Revancha.

Esto permite que, con una sola apuesta (al activar las opciones), tengas hasta tres oportunidades diferentes de ganar.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MelatePronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Gonzalo “N” y/o Roque “N” es acusado del asesinato de dos hombres

Detienen y procesan a “El

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Según información del Departamento del Tesoro, Paéz es uno de los principales productores de fentanilo en Sinaloa

Quién es Carlos Alberto Paéz,

Carlos Rivera explota ante los chismes que circulan sobre él en redes sociales: “Muchas mentiras”

El cantante habló sin rodeos de los rumores que han acompañado su trayectoria musical

Carlos Rivera explota ante los

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué pasa si subí mal un documento en el registro?

El periodo de inscripciones se llevará a cabo del 15 al 30 de septiembre

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 19 de septiembre

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen y procesan a “El

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Capturan a dos personas en Edomex tras cateo: les aseguraron medicamento controlado, armamento, hidrocarburo y drogas

Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

De “El Mayo” a Caro Quintero: los vecinos de Naasón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, en la prisión de MDC Brooklyn

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera explota ante los

Carlos Rivera explota ante los chismes que circulan sobre él en redes sociales: “Muchas mentiras”

La Casa de los Famosos México 2025: Mi Banda El Mexicano llega a la fiesta temática

Productora de La Casa de los Famosos México reacciona a los rumores de una supuesta relación con El Guana

Shakira llora al despedirse de México tras 12 conciertos: “Los llevo en mi corazón”

Este es el top 10 de series en Prime Video México para disfrutar acompañado

DEPORTES

Quién es Alan David Picasso,

Quién es Alan David Picasso, boxeador mexicano que peleará contra Inoue por el campeonato indiscutido supergallo

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Toluca de la jornada 9?

Cruz Azul vence a los Bravos de Juárez y mantiene su racha de siete partidos ganando

Juan Manuel Márquez revela lo que le hizo falta a Canelo Álvarez en su combate contra Crawford

Histórico logro para México en Tokio 2025: Alegna González gana plata y rompe récord continental en marcha de 20 km