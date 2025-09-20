México

Lo engañaron con una cita a ciegas para robarlo y le dispararon en Jalisco

Autoridades buscan esclarecer los hechos y brindar justicia a las víctimas

El pasado viernes 19 de septiembre, medios locales informaron sobre el caso de un joven de 21 años que fue despojado de sus pertenencias y recibió un impacto de bala tras acudir a una cita hecha a través de una aplicación para conseguir pareja.

Los hechos sucedieron en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde la víctima asistió al encuentro que había pactado con una supuesta joven.

De acuerdo con Telediario, el joven siguió las indicaciones que recibió de la supuesta mujer, con quien había mantenido comunicación previa con la intención de conocerse mejor.

Al llegar al lugar acordado, en vez de encontrarse con su cita, fue interceptado de inmediato por tres sujetos con el rostro cubierto, quienes lo abordaron y le exigieron la entrega de todas sus pertenencias.

Durante el asalto, los agresores lograron despojar al joven de una cadena de oro que llevaba puesta.

La situación escaló cuando la víctima intentó resistirse al robo, lo que provocó que uno de los asaltantes sacara un arma de fuego y le disparara, impactándolo en la pierna derecha.

Tras el disparo, los tres delincuentes huyeron corriendo, dejando al joven herido en el sitio. Hasta el momento hay detenidos, según reporta Nmás.

Homicidios en Jalisco

(Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)
(Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

Medios locales, registraron esta semana dos homicidios en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, hechos que han conmocionado a la comunidad.

Una adolescente de 17 años y un joven de 21 años fueron localizados sin vida en hechos distintos ocurridos en un lapso de apenas días en el mismo municipio. Las autoridades estatales mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer las circunstancias de ambos decesos.

El primer caso tuvo lugar el miércoles 17 de septiembre, cuando medios locales reportaron la muerte de una joven de 17 años en un fraccionamiento ubicado sobre la avenida López Mateos. Policías municipales respondieron al llamado ciudadano, activaron los protocolos correspondientes y aseguraron la zona.

Familiares señalaron ante la prensa local a la pareja sentimental de la víctima y a un familiar como posibles personas implicadas, aunque la Fiscalía General del Estado de Jalisco no ha corroborado esta información.

En un hecho independiente ocurrido la mañana del sábado 20 de septiembre, personal de la Policía Municipal y de Protección Civil halló el cuerpo de un joven de entre 20 y 25 años dentro de un departamento de la calle Valle Azul, en el fraccionamiento Valle de Tejeda.

De acuerdo con información de medios localos, el aviso lo emitieron familiares tras perder comunicación con el joven y no recibir respuesta a sus llamadas. El cuerpo fue encontrado sobre una cama, con una herida de bala en la cabeza y junto a un arma de fuego.

La Fiscalía informa que las investigaciones permanecen abiertas hasta encontrar a los responsables.

