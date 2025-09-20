El precio del dólar en México: ¿Cómo llega el billete verde al fin de semana?

Crédito: Infobae

El dólar estadounidense llegó al fin de semana cotizando en 18.40 pesos mexicanos por unidad, de modo que implicó una disminución de 0.11% si se compara con su valor del cierre del viernes, el cuál fue de 18.42 pesos según reporta Dow Jones, lo que refleja una estabilidad que contrasta con la alta volatilidad en los primeros días de la semana.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca un descenso 0,05%, por ello desde hace un año aún mantiene un descenso del 4,46%.

El 17 de septiembre de 2025, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) realizó su primer recorte de tasas de interés en más de un año, reduciendo la tasa de referencia en 25 puntos base (de un rango de 4.25%-4.50% a 4.00%-4.25%). Esta decisión, ampliamente anticipada por el mercado, fue motivada por señales de debilitamiento en el mercado laboral estadounidense, a pesar de una inflación persistente.

Este recorte tuvo acciones inmediatas en el precio del dólar a nivel global, marcando su mayor caída en lo que va del mes, sin embargo, la divisa estadounidense logró recuperarse con el paso de los días.

“El peso fue afectado por el avance del dólar, así como por el débil reporte preliminar de la actividad económica local. Hacia el overnight, esperaríamos que el peso oscile en un rango entre $18.34 y $18.46, considerando el comportamiento del dólar y una agenda bastante modesta el lunes”, se lee en el análisis de cierre del viernes 19 del Grupo Financiero Monex.

Analizando este dato con el de fechas anteriores, sumó tres jornadas seguidas en cifras positivas. La cifra de la volatilidad fue de 4,55%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (11,2%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo habitual recientemente.

Los pronósticos económicos para 2025

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

¿Cómo es la moneda mexicana?

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.