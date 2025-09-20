México

Confirman muerte de Erik Vicente Acevedo tras la tragedia en Iztapalapa, suman 26 fallecimientos

La Secretaría de Salud de la CDMX informó que 19 personas permanecen hospitalizadas

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
El conductor del microbús que
El conductor del microbús que ayudó a evacuar pasajeros durante la explosión fue incluido en la lista oficial de víctimas, mientras 19 personas siguen hospitalizadas y 39 han sido dadas de alta. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El fallecimiento de Erik Vicente Acevedo, quien fue identificado como el conductor de un microbús que intervino para evacuar a los pasajeros durante la deflagración de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, ha sido confirmado por sus familiares a través de redes sociales.

Este hecho se suma a la cifra de personas fallecidas que registra 26 fallecimientos, según lo reportado por la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (SSa) tras el accidente ocurrido el miércoles 10 de septiembre en Iztapalapa, en el Puente de la Concordia.

La noche de este viernes 20 de septiembre, la dependencia capitalina comunicó que, además de los decesos, 19 personas permanecen hospitalizadas y 39 ya han sido dadas de alta. La información fue difundida mediante la cuenta oficial de la Secretaría en X, donde se precisó: “Informamos sobre el incidente en #Iztapalapa, confirmando que se mantienen 19 personas hospitalizadas, 39 personas ya fueron dadas de alta y 26 personas han fallecido, lamentablemente.”

La SSA actualizó la lista
La SSA actualizó la lista de las personas que siguen hospitalizadas. Foto: (@SSaludCdMx)

El accidente, que tuvo lugar hace poco más de una semana, provocó una serie de consecuencias graves para los involucrados. Entre las víctimas mortales figura Erik Vicente Acevedo, quien, según relataron sus familiares, intentó auxiliar a los pasajeros que viajaban en su unidad en el momento de la deflagración del gas. La lista oficial de fallecidos, difundida por las autoridades, incluyó su nombre, lo que fue posteriormente corroborado por sus allegados.

  1. Antillón Chávez Armando
  2. Barragán Ramírez Ana Daniela
  3. Bonilla Sánchez Juan Carlos
  4. Cano Rodríguez Miguel
  5. Carrillo Reyes Irving Uriel
  6. Contreras Salinas Carlos Iván
  7. Cortez Cisneros Óscar Rubén Uriel
  8. García Morales Eduardo Noé
  9. Hernández Méndez José Gabriel
  10. Hernández Betancourt Juan Antonio
  11. Islas Flores Jorge
  12. Matías Teodoro Alicia
  13. Sánchez Blas Juan Carlos
  14. Gilberto Arón
  15. Tovar García Jesús Joel
  16. Santiago Álvarez Edgar
  17. García Escorsa Omar Alejandro
  18. Gutiérrez Espinoza Oswaldo
  19. Soto Munguía Fernando
  20. Romero Armas Eduardo
  21. Chávez Ortega Norma
  22. Díaz Castañeda Abril
  23. Becerra Urieta Jaime Javier
  24. Martínez Llanos Jovani
  25. Juaurrita Molina María Salud
  26. Acevedo Romero Erik Vicente
La Secretaría de Salud de
La Secretaría de Salud de la CDMX actualizó la lista de personas fallecidas tras el accidente en Iztapalapa. Foto: (@SSaludCdMx)

La tragedia en Iztapalapa ha dejado una profunda huella en la comunidad, con decenas de personas afectadas y una cifra de víctimas que continúa actualizándose conforme avanzan los días desde el siniestro.

Hasta el momento la Secretaría de Salud ha informado que seguirá trabajando en brindar atención a los pacientes hospitalizados. En tanto, amigos, familiares y conocidos de Erik Vicente, así como usuarios en redes han lamentado el deceso del conductor que buscó salvaguardar la vida de sus pasejeros.

Temas Relacionados

Puente de la ConcordiaIztapalapaPipaExplosiónCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en vivo: noticias de la actividad sísmica este sábado 20 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en vivo: noticias

Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 20 de septiembre

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Pronóstico del tiempo en México:

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del

La Casa de los Famosos México en vivo: este sábado 20 de septiembre

Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y alianzas que ocurren dentro del reality más viral de México

La Casa de los Famosos

Integrantes de la CETEG buscan diálogo con Sheinbaum, interceptan su vehículo en Guerrero

Integrantes de la CETEG buscan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen y procesan a “El

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Capturan a dos personas en Edomex tras cateo: les aseguraron medicamento controlado, armamento, hidrocarburo y drogas

Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

De “El Mayo” a Caro Quintero: los vecinos de Naasón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, en la prisión de MDC Brooklyn

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera explota ante los

Carlos Rivera explota ante los chismes que circulan sobre él en redes sociales: “Muchas mentiras”

La Casa de los Famosos México 2025: Mi Banda El Mexicano llega a la fiesta temática

Productora de La Casa de los Famosos México reacciona a los rumores de una supuesta relación con El Guana

Shakira llora al despedirse de México tras 12 conciertos: “Los llevo en mi corazón”

Este es el top 10 de series en Prime Video México para disfrutar acompañado

DEPORTES

Quién es Alan David Picasso,

Quién es Alan David Picasso, boxeador mexicano que peleará contra Inoue por el campeonato indiscutido supergallo

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Toluca de la jornada 9?

Cruz Azul vence a los Bravos de Juárez y mantiene su racha de siete partidos ganando

Juan Manuel Márquez revela lo que le hizo falta a Canelo Álvarez en su combate contra Crawford

Histórico logro para México en Tokio 2025: Alegna González gana plata y rompe récord continental en marcha de 20 km