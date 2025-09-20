Confirman muerte de Erik Vicente Acevedo tras la tragedia en Iztapalapa, suman 26 fallecimientos

El conductor del microbús que ayudó a evacuar pasajeros durante la explosión fue incluido en la lista oficial de víctimas, mientras 19 personas siguen hospitalizadas y 39 han sido dadas de alta. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El fallecimiento de Erik Vicente Acevedo, quien fue identificado como el conductor de un microbús que intervino para evacuar a los pasajeros durante la deflagración de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, ha sido confirmado por sus familiares a través de redes sociales.

Este hecho se suma a la cifra de personas fallecidas que registra 26 fallecimientos, según lo reportado por la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (SSa) tras el accidente ocurrido el miércoles 10 de septiembre en Iztapalapa, en el Puente de la Concordia.

La noche de este viernes 20 de septiembre, la dependencia capitalina comunicó que, además de los decesos, 19 personas permanecen hospitalizadas y 39 ya han sido dadas de alta. La información fue difundida mediante la cuenta oficial de la Secretaría en X, donde se precisó: “Informamos sobre el incidente en #Iztapalapa, confirmando que se mantienen 19 personas hospitalizadas, 39 personas ya fueron dadas de alta y 26 personas han fallecido, lamentablemente.”

La SSA actualizó la lista de las personas que siguen hospitalizadas. Foto: (@SSaludCdMx)

El accidente, que tuvo lugar hace poco más de una semana, provocó una serie de consecuencias graves para los involucrados. Entre las víctimas mortales figura Erik Vicente Acevedo, quien, según relataron sus familiares, intentó auxiliar a los pasajeros que viajaban en su unidad en el momento de la deflagración del gas. La lista oficial de fallecidos, difundida por las autoridades, incluyó su nombre, lo que fue posteriormente corroborado por sus allegados.

Antillón Chávez Armando Barragán Ramírez Ana Daniela Bonilla Sánchez Juan Carlos Cano Rodríguez Miguel Carrillo Reyes Irving Uriel Contreras Salinas Carlos Iván Cortez Cisneros Óscar Rubén Uriel García Morales Eduardo Noé Hernández Méndez José Gabriel Hernández Betancourt Juan Antonio Islas Flores Jorge Matías Teodoro Alicia Sánchez Blas Juan Carlos Gilberto Arón Tovar García Jesús Joel Santiago Álvarez Edgar García Escorsa Omar Alejandro Gutiérrez Espinoza Oswaldo Soto Munguía Fernando Romero Armas Eduardo Chávez Ortega Norma Díaz Castañeda Abril Becerra Urieta Jaime Javier Martínez Llanos Jovani Juaurrita Molina María Salud Acevedo Romero Erik Vicente

La Secretaría de Salud de la CDMX actualizó la lista de personas fallecidas tras el accidente en Iztapalapa. Foto: (@SSaludCdMx)

La tragedia en Iztapalapa ha dejado una profunda huella en la comunidad, con decenas de personas afectadas y una cifra de víctimas que continúa actualizándose conforme avanzan los días desde el siniestro.

Hasta el momento la Secretaría de Salud ha informado que seguirá trabajando en brindar atención a los pacientes hospitalizados. En tanto, amigos, familiares y conocidos de Erik Vicente, así como usuarios en redes han lamentado el deceso del conductor que buscó salvaguardar la vida de sus pasejeros.