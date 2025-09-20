México

Acusan a Pepe y Ángela Aguilar de ordenar que nadie los viera a los ojos durante su concierto en Guadalajara: “Bien sangrones”

La familia de músicos fueron criticados por supuestamente haber tenido exageradas peticiones

Por Ignacio Izquierdo

Aguilar enfrentó una ola de críticas en México que escalaron a peticiones para impedir que se presentara en Guadalajara. (@angela_aguiolar, Instagram)

Aunque la polémica rodeó el evento previo a su realización, la multitud reunida en el centro de Guadalajara el pasado 15 de septiembre aclamó a Pepe Aguilar y Ángela Aguilar durante el concierto gratuito ofrecido por la reconocida familia.

En una foto tomada desde el escenario, Pepe Aguilar compartió la emoción de la noche al afirmar: “Siempre he creído eso de que una imagen habla más que mil palabras. ¡Viva México!”, expresando así el fervor del público que acudió.

La presentación se realizó a pesar de las demandas surgidas en la plataforma Change.org, donde una petición sumó 213 mil firmas para pedir la cancelación del espectáculo.

El cantante enfrentó una campaña masiva que buscó excluir a su familia de las celebraciones patrias en Jalisco. (Pepe Aguilar, Facebook)

Mientras la multitud respaldaba a la Dinastía Aguilar, las críticas hacia la familia persistían, especialmente por la relación romántica de Ángela Aguilar con Christian Nodal, la cual ha generado controversia desde sus inicios. La fotografía compartida por Pepe Aguilar funcionó como argumento visual para responder a los detractores.

“Andaban insoportables”: los Aguilar habrían sido bastante exigentes en Guadalajara

Aseguran que nadie podía verlos a los ojos | crédito: Jessie Cervantes

En declaraciones para Jessie Cervantes, Gil Barrera, director de TVyNovelas, señaló que los Aguilar mostraron conductas poco accesibles durante su estancia en Guadalajara. Barrera comentó:

“Son buenas personas entre ellos, pero que andaban insoportables. Mi querido Pepe, a quien admiro como artista, Ángela Aguilar y Leonardo. Que andaban bien sangrones”, relató el periodista.

Entre los señalamientos, Barrera explicó que la familia llegó al evento respaldada por poderosos escoltas:

“Llegaron ahí porque son muy compas del gober, que llegaron con un escolta de militares y marinos y hasta policías encubiertos".

Christian Nodal sigue dando de
Christian Nodal sigue dando de qué hablar. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Agregó que los organizadores los alojaron en un hotel anexo al escenario y que desde allí instalaron una alfombra negra adornada con flores hasta el templete de presentación, además de emitir la instrucción de que nadie podía mirarlos directamente:

“Y que la instrucción con todos era: no pueden voltear a verlos”.

Por supuesto, las declaraciones de Gil Barrera no dejaron muy bien parados a los integrantes de la Familia Aguilar, quienes han tenido que lidiar con las críticas, especialmente desde que el romance (y posterior matrimonio) de Ángela Aguilar y Christian Nodal se volviera oficial.

Sin duda, quien más ha tenido señalamientos es la propia esposa del intérprete de Botella tras botella. a quien se le ha acusado de “meterse” en la relación que el mexicano tenía con Cazzu, la rapera argentina que es madre de Inti, la hija de Nodal.

No obstante, el cantante ha tenido que aclarar que nunca hubo una infidelidad, y que su relación con Cazzu terminó días antes de que empezara a andar con Ángela.

