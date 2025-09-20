México

A qué hora de México empieza el show de Bad Bunny que transmitirán por streaming

El puertorriqueño se prepara para un último concierto de su residencia “No me quiero ir de aquí: Una más”

Por Ignacio Izquierdo

Bad Bunny transmitirá su concierto
Bad Bunny transmitirá su concierto en vivo desde Puerto Rico (Cortesía: Prime Video)

Miles de seguidores de Bad Bunny en México esperan con entusiasmo el acceso al concierto“No me quiero ir de aquí: Una más”, que el cantante de reguetón realiza este sábado 20 de septiembre en Puerto Rico.

En esta ocasión, la atención se centra en la posibilidad de disfrutar el espectáculo en directo a través de la plataforma Prime Video, lo que permitirá que fanáticos no solo en la isla, sino también en varios países, puedan presenciar el evento simultáneamente.

ARCHIVO - Bad Bunny actúa
ARCHIVO - Bad Bunny actúa durante su primer concierto de una residencia de 30 fechas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, el 11 de julio de 2025. (AP Foto/Alejandro Granadillo/Archivo)

De acuerdo con la información publicada, la transmisión para el público mexicano estará disponible a partir de las 18:30 horas (hora del centro de México) a través de la famosa plataforma de streaming. Esta opción facilita que seguidores ubicados en diferentes estados del país puedan conectarse a la plataforma y mirar el concierto en vivo sin necesidad de asistir físicamente al recinto en Puerto Rico.

Adicionalmente, tras concluir la presentación, la retransmisión del espectáculo permanecerá en la misma plataforma. Los usuarios tendrán así la alternativa de volver a verlo más tarde si no pudieron conectarse al momento de la transmisión original.

Las canciones más emblemáticas de Bad Bunny

El ídolo urbano permitirá que
El ídolo urbano permitirá que seguidores vivan el cierre de su residencia gracias a una transmisión global, marcando un hito en la música latina (Instagram)

A lo largo de su carrera, Bad Bunny ha lanzado numerosas canciones que se han convertido en referentes del reguetón y la música urbana a nivel internacional. Desde sus inicios, el artista puertorriqueño ha sabido conectar con el público gracias a letras directas y ritmos innovadores, logrando que varios de sus temas se mantengan entre los favoritos de sus seguidores.

Entre sus canciones más emblemáticas destaca Soy peor, parte de su primera etapa y considerado un himno para quienes viven un desamor. En 2018, con el álbum X 100PRE, Bad Bunny consolidó su presencia mundial gracias a temas como Callaíta, en colaboración con Tainy, y Mia, junto a Drake, que marcó su incursión en nuevos mercados.

Con YHLQMDLG, el artista alcanzó nuevos éxitos con canciones como Vete y La difícil, que rápidamente escalaron posiciones en listas de popularidad. En 2020, la canción Safaera se convirtió en tendencia por su estilo único y colaboraciones con Jowell & Randy y Ñengo Flow.

El disco Un verano sin ti trajo temas como Tití me preguntó y Me porto bonito, que figuraron entre los más escuchados del año. Cada uno de estos temas ha forjado la identidad musical de Bad Bunny y reflejado la variedad de géneros y colaboraciones que caracterizan su trayectoria.

