El dólar registra ganancias frente al peso al cierre del viernes 19 de septiembre

Luego de un duro inicio de semana, el billete verde muestra señales de recuperación a nivel internacional al cierre de este viernes

Por Omar López

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 18,42 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó una subida del 0,31% si se compara con el dato de la sesión previa, que fue de 18,36 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca un descenso 0,05%, por ello desde hace un año aún mantiene un descenso del 4,46%.

“El peso fue afectado por el avance del dólar, así como por el débil reporte preliminar de la actividad económica local. Hacia el overnight, esperaríamos que el peso oscile en un rango entre $18.34 y $18.46, considerando el comportamiento del dólar y una agenda bastante modesta el lunes”, se lee en el análisis de cierre del Grupo Financiero Monex.

Analizando este dato con el de fechas anteriores, sumó tres jornadas seguidas en cifras positivas. La cifra de la volatilidad fue de 4,55%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (11,2%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo habitual recientemente.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

Dinero mexicano (Procuraduría Federal del
Dinero mexicano (Procuraduría Federal del Consumidor/Facebook)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

