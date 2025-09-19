México

Sylvia Pasquel pide a la prensa que se enfoque en los Aguilar y deje en paz a su famosa familia

La actriz mexicana salió al paso de las especulaciones sobre la supuesta fortuna de Silvia Pinal, desmintiendo cifras millonarias y pidiendo que se detenga la difusión de noticias falsas que afectan a sus seres queridos

Por Armando Guadarrama

Sylvia Pasquel desmiente rumores sobre
Sylvia Pasquel desmiente rumores sobre la herencia millonaria de Silvia Pinal y exige respeto para su familia (Foto: IG/sylviapasqueloficial)

La controversia en torno a la herencia de Silvia Pinal ha generado una ola de rumores y especulaciones en las últimas semanas, especialmente tras la difusión de cifras millonarias supuestamente vinculadas a la fortuna de la actriz.

En este contexto, Sylvia Pasquel ha salido al paso para exigir respeto y frenar la propagación de información falsa sobre su familia, al tiempo que hizo referencia a la situación mediática de los Aguilar: Pepe, Ángela, Leonardo y Emiliano.

Diversos reportes recientes aseguraron que los hijos de Silvia Pinal se habrían sorprendido por el monto que la actriz mantenía en su cuenta bancaria, después de que se afirmara que había fallecido sin recursos.

Según estas versiones, la suma alcanzaría los 200 millones de pesos, cantidad que, de acuerdo con los rumores, se habría distribuido incluso entre sus nietas, como Camila Valero, Michelle Salas —hija de Luis Miguel— y Frida Sofía.

La actriz rechaza versiones sobre
La actriz rechaza versiones sobre una fortuna de 200 millones y pide frenar la difusión de noticias falsas (@stephaniesalasoficial , Instagram)

No obstante, Sylvia Pasquel desmintió categóricamente estas versiones en una entrevista con Hoy, donde manifestó: “Mira, se dice, se comenta, se murmura tantas cosas que no son reales y que no son ciertas, pero son peligrosas también. No crean, no crean. Esas cantidades exorbitantes de dinero no existen, no son reales, no es verdad.”

La actriz también aprovechó la ocasión para solicitar que se detenga la difusión de noticias infundadas que afectan a su entorno familiar. Como ejemplo, mencionó a la familia Aguilar, que recientemente ha estado en el centro de la atención pública debido al matrimonio de Ángela Aguilar, hija menor de Pepe Aguilar, con el cantante sonorense Christian Nodal, así como por los conflictos públicos con Emiliano, el hijo mayor.

En tono distendido, Pasquel expresó: “Sí, por favor, pues ya mídanse con… No siempre tenemos que estar diciendo noticia. Ahí están los Aguilares”, según recogió Hoy.

La familia Aguilar también es
La familia Aguilar también es mencionada por Pasquel como ejemplo de exposición mediática y rumores infundados (Foto: @anelizzilena, Instagram)

En relación con el reciente aniversario de nacimiento de Silvia Pinal, quien habría cumplido 95 años el 12 de septiembre, Sylvia Pasquel compartió cómo vivió esa fecha tras la pérdida de su madre. En declaraciones a Hoy, afirmó:

“Imagínate… es difícil que pasen esas fechas y que no esté para pasarlas con ella”, aunque subrayó la importancia de continuar con sus actividades y mantener vivo el recuerdo de la diva del Cine de Oro mexicano. Actualmente, la actriz se encuentra inmersa en el estreno de su nuevo proyecto teatral, “Horas Contadas”.

En paralelo a estas declaraciones, la administración de los bienes de Silvia Pinal también ha experimentado cambios. María Elena Galindo, quien asumió la gestión tras el fallecimiento de la productora Tina Galindo, presentó su renuncia al cargo.

Alejandra Guzmán podría asumir la
Alejandra Guzmán podría asumir la gestión de la herencia, aunque aún no hay confirmación oficial (Especial Infobae: Jesús Aviles)

En el programa Ventaneando, explicó: “Creo que Alejandra se va a hacer cargo de la albacea. No sé si el notario o el juez les dé permiso. Pero yo ya, la verdad, ya no puedo. Ya estoy grande.”

Por su parte, Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, sugirió que la decisión de Galindo podría estar relacionada con la capacidad de la familia para manejar la situación conforme corresponde. Hasta el momento, Alejandra Guzmán no ha ofrecido detalles sobre el futuro de la administración de la herencia.

