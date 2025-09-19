Sheinbaum recibe al primer ministro de Canadá: fortalecerán cooperación en energía e inversiones

México

Por Cinthia Salvador

Mark Cartney, primer ministro de Canadá, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (presidenta.gob.mx)

La visita del primer ministro de Canadá, Mark J. Carney, a México marcó el lanzamiento de un plan de acción conjunto enfocado en cooperación bilateral y desarrollo económico sostenible. Durante un encuentro en la residencia oficial, ambos países ratificaron su compromiso de fortalecer los lazos en comercio, inversión y transición hacia energías limpias.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la relación entre ambos gobiernos se ha sostenido en el respeto mutuo y la colaboración estratégica. En la reunión, se establecieron acuerdos en materia de movilidad laboral, innovación tecnológica y sustentabilidad. Las autoridades mexicanas plantearon la conveniencia de facilitar el flujo de trabajadores del sector agrícola hacia Canadá con mejores condiciones de protección y capacitación.

Dentro de los acuerdos alcanzados figura el impulso al intercambio académico y científico. El plan considera la creación de un fondo destinado al financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. El mandatario canadiense resaltó la importancia de capitalizar la experiencia de ambos países para fortalecer cadenas de valor regionales y aumentar la competitividad de América del Norte.

CIUDAD DE MÉXICO, 18SEPTIEMBRE2025.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, acompañara de su esposo Jesús María Tarriba, intercambiaron regalos con Mark Carney, Primer Ministro de Canadá, quién iba acompañado de esposa Diana Fox, previo a la ceremonia protocolaria en Palacio Nacional. La mandataria mexicana les obsequio un jaguar de madera y un traje típico, mientras que los canadienses les obsequiaron un balón y una chamarra de la selección de fútbol de Canadá. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Durante la firma, la delegación canadiense manifestó interés por incrementar las inversiones canadienses en energías renovables, minería responsable y tecnología ambiental en territorio mexicano. De acuerdo con lo planteado por los equipos técnicos, uno de los ejes principales será la promoción de alianzas públicas y privadas para acelerar la adopción de energías limpias en el sector industrial mexicano.

El encuentro concluyó con la conformación de un grupo de seguimiento intergubernamental, responsable de dar continuidad al plan e identificar nuevas oportunidades de colaboración. Las autoridades anunciaron una próxima reunión de alto nivel para dar seguimiento a los avances y ajustar las estrategias de acuerdo con las prioridades binacionales.

(@Claudiashein)

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reportó a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter) la visita del primer ministro Mark Carney a México. En su mensaje, la mandataria expresó su agradecimiento por el encuentro y señaló que se lograron “resultados muy productivos” para la relación entre México y Canadá.

Sheinbaum Pardo subrayó que el trabajo conjunto contribuye a fortalecer los vínculos entre los dos países mediante el aumento de la inversión, la generación de empleo, el impulso a la innovación, el avance de la justicia social y la promoción de la prosperidad compartida.

