Qué es la salmonelosis, la bacteria que obligó a Alejandro Fernández a cancelar varios conciertos: el mexicano no se presentará en Cali

La inesperada suspensión del concierto del cantante tomó por sorpresa a quienes ya tenían su entrada, aunque las presentaciones en Medellín, Bucaramanga y Bogotá siguen en pie

Natalia Perilla

Natalia Perilla

Alejandro Fernández cancela concierto en
Alejandro Fernández cancela concierto en Cali por problemas de salud: esto fue lo que le pasó

La reciente cancelación de varios conciertos de la gira De rey a rey por parte de Alejandro Fernández generó inquietud entre sus seguidores y alimentó rumores en las redes sociales.

La noticia de que el cantante mexicano suspendió presentaciones debido a problemas de salud provocó especulaciones sobre la gravedad de su estado y la veracidad de la información.

Sin embargo, se confirmó que el motivo de las cancelaciones fue una enfermedad: salmonelosis, un tipo de intoxicación alimentaria causada por la bacteria salmonela.

El anuncio de la suspensión de fechas de la gira, dedicada a rendir homenaje a su padre, Vicente Fernández, sorprendió a los fanáticos, los cuales expresaron preocupación y, en algunos casos, escepticismo, pues en medio de la incertidumbre, surgieron versiones que ponían en duda la autenticidad de la enfermedad, mientras otros atribuían la ausencia del artista a motivos ajenos a la salud.

Cuál es la enfermedad que
Cuál es la enfermedad que obligó a Alejandro Fernández a cancelar conciertos

Ante la confirmación de que Fernández contrajo salmonelosis, disipó las dudas y centró la atención en su estado físico y el proceso de recuperación.

Qué es la salmonelosis y cómo se contrae

La salmonelosis es una infección causada por la bacteria salmonela, que suele transmitirse al consumir alimentos contaminados, especialmente carnes rojas, leche o productos en descomposición (son bacterias que por lo general viven en los intestinos de los animales y humanos y se expulsan a través de las heces).

La OMS, explica que la bacteria es “una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes y ampliamente extendidas. La mayoría de los casos son leves, aunque, en ocasiones, la enfermedad puede causar defunción”.

Los síntomas más comunes incluyen malestares estomacales, fiebre, diarrea y debilidad general, pero la enfermedad también puede afectar el sistema inmunológico, debilitando las defensas del organismo y provocando complicaciones si no se trata adecuadamente.

