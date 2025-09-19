Pronóstico del tiempo en México: qué esperar en tu estado este 19 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 19 de septiembre.

Pronóstico del tiempo para este 19 de septiembre

La onda tropical núm. 33 se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, interaccionará con un canal de baja presión sobre la Sonda de Campeche y una vaguada en altura sobre el suroeste del golfo de México, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en las mencionadas regiones. A su vez, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Jalisco, en combinación con la vaguada monzónica que se extiende muy próxima a las cotas del Pacífico Mexicano, generarán lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Por su parte, el monzón mexicano propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Asimismo, un canal de baja presión en el noreste y oriente del país y el ingreso de humedad del golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones. Simultáneamente, el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, provocará chubascos y lluvias fuertes en el centro de la República Mexicana. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este, sur y suroeste), Chiapas (norte, oeste y sur), Tabasco y Veracruz (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, así como en costas de Nayarit, Guerrero y Chiapas. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Nayarit, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Oaxaca y Campeche. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.