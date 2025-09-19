México

Pronóstico del tiempo en México: qué esperar en tu estado este 19 de septiembre

Revisar el clima puede salvar a las personas de mojarse en la lluvia o estar cargando un paraguas de forma innecesaria

Por Infobae Noticias

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 19 de septiembre.

Pronóstico del tiempo para este 19 de septiembre

La onda tropical núm. 33 se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, interaccionará con un canal de baja presión sobre la Sonda de Campeche y una vaguada en altura sobre el suroeste del golfo de México, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en las mencionadas regiones. A su vez, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Jalisco, en combinación con la vaguada monzónica que se extiende muy próxima a las cotas del Pacífico Mexicano, generarán lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Por su parte, el monzón mexicano propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Asimismo, un canal de baja presión en el noreste y oriente del país y el ingreso de humedad del golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones. Simultáneamente, el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, provocará chubascos y lluvias fuertes en el centro de la República Mexicana. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

El clima puede variar en
El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este, sur y suroeste), Chiapas (norte, oeste y sur), Tabasco y Veracruz (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, así como en costas de Nayarit, Guerrero y Chiapas. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Nayarit, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Oaxaca y Campeche. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

La fosa común de San Lorenzo Tezonco, testigo silente de la tragedia de 1985

Miles de cuerpos permanecen sin identificar en fosas comunes, lo que refleja la magnitud del devastador terremoto que sacudió la capital hace cuatro décadas

La fosa común de San

Ingresan a Hernán Bermúdez Requena al penal del Altiplano tras largo viaje desde Paraguay

El exsecretario de Seguridad de Tabasco enfrentará cargos por delincuencia organizada y secuestro agravado

Ingresan a Hernán Bermúdez Requena

La Casa de los Famosos México: Shiky rompe en llanto al recibir la visita de su novio

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Confirman muerte de Abril Díaz Castañeda tras explosión de pipa en Iztapalapa: cifra de fallecidos sube a 22

La joven de 34 años era una de las víctimas más graves por el estallido

Confirman muerte de Abril Díaz

Carlos Slim obtiene contrato para ampliar el metro de Nueva York: ¿cuántos millones ganará?

Hace unos días también ganó la mayor obra ferroviaria licitada en México, el Tren de Pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo

Carlos Slim obtiene contrato para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre con cargamento

Detienen a hombre con cargamento de metanfetamina tras insultar a un civil en una plaza comercial de Baja California

Rescatan a hombre secuestrado y detienen a dos presuntos responsables con fentanilo y armamento en Culiacán, Sinaloa

Embajador Johnson destaca compromiso de EEUU para desmantelar cárteles y resalta sanciones contra La Mayiza

Sentencian a 7 años de prisión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por falsificación de documentos

Canadá desarticula grupo criminal ligado a cárteles mexicanos y anuncia una incautación récord de cocaína

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: Shiky rompe en llanto al recibir la visita de su novio

Tras ser eliminada de La Casa de los Famosos 3, Elaine Haro habla de un posible reencuentro con su ex pareja

Tralalero Tralalá en México: fecha, ciudad y todo lo que debes sobre el show de brainrots

El influencer ‘Ese Pérez’ mastica excremento de caballo por querer convivir con Eduin Caz, líder de Grupo Firme

Exhiben video de Aldo de Nigris siendo violento: “No sabe controlar sus emociones”

DEPORTES

Por qué Anthony Martial no

Por qué Anthony Martial no llegó a Pumas y firmó con Rayados

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez

Leyenda del boxeo mexicano lanza crítica a Canelo Álvarez tras perder contra Crawford: “Le faltó entrar a pelear”

México baja un lugar en el Ranking de la FIFA, esta es su posición

Óscar de la Hoya calificó a Canelo como “un gran fracaso” tras perder contra Terence Crawford