Operativo antihomicidios de SSPC asegura a mujer con presuntas dosis de metanfetamina en Tijuana, Baja California

Elementos de la Dirección de Investigación de Resultados Operativos Antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal detuvieron a una mujer en posesión de droga durante un operativo realizado en la colonia Sánchez Taboada, una de las zonas con mayor incidencia delictiva en la ciudad bajacaliforniana.

La intervención ocurrió la tarde del jueves 18 de septiembre sobre la calle Haitianos, entre Javier Mina y Amapolas, en dicha delegación. De acuerdo con la información de fuentes de seguridad locales, los agentes detectaron a una joven que mostró una actitud evasiva al notar la presencia policial.

Tras una revisión preventiva, se le aseguraron 35 envoltorios de plástico color azul que contenían una sustancia granulada con las características de la metanfetamina con un peso aproximado de 29 gramos.

Identidad de la presunta narcotraficante en Tijuana

La mujer fue identificada como Miriam Sugey “N” ―de 23 años de edad― originaria de Ciudad Obregón, Sonora. Según fuentes policiales, no se descarta que la detenida tenga vínculos con redes locales de narcomenudeo que operan en la zona, aunque esta línea de investigación deberá ser confirmada por las autoridades ministeriales.

Las dosis de presunta metanfetamina estaban envueltas en paquetes azules | Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California

Tras su aseguramiento, la joven y la droga incautada fueron puestas a disposición de la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Será el Ministerio Público quien determine su situación jurídica en las próximas horas.

Mientras tanto, Miriam Sugey “N” enfrentará cargos por posibles delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. De ser encontrada culpable, podría recibir una pena de prisión que, según el Código Penal Federal, oscila entre cuatro y ocho años, al igual que una multa económica.

Fuentes de la SSPC indicaron que el peso y la forma de empaque de la droga sugieren que estaba destinada a la distribución directa en calles y puntos de venta de la zona. Cada envoltorio podría representar una dosis individual, lo que refuerza la hipótesis de que la detenida participaba en actividades de narcomenudeo.

Delegación Sánchez Taboada: un “punto rojo” para las drogas y la violencia en Tijuana

La delegación Sánchez Taboada ha sido escenario de múltiples operativos en los últimos meses como parte de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal y municipal. Esta área concentra un alto número de homicidios dolosos y delitos relacionados con el tráfico de drogas, lo que ha motivado la presencia constante de fuerzas de seguridad de los tres níveles institucionales.

La presunta narcomenudista será acusada de los presuntos delitos contra la salud y narcomenudeo | Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en lo que va del año, se han asegurado más de 150 kilogramos de metanfetamina en distintos puntos de Tijuana. Sánchez Taboada es uno de los principales focos de decomisos y, a la par, las autoridades señalan que la droga incautada en la ciudad tiene como destino tanto el consumo local como el tráfico hacia Estados Unidos.