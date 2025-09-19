México

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de septiembre: avance lento en la Línea 2 y 12

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Por Lorna Huitrón

13:11 hsHoy

Usuarios reportan retrasos y alta afluencia en estaciones como Copilco y Centro Médico, de la Línea 3 del Metro, donde los andenes se encuentran saturados. El Metro informó que se envían trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda e hizo un llamado a permitir el libre cierre de puertas para agilizar el servicio.

12:39 hsHoy

El servicio del Metrobús de la CDMX opera con normalidad en sus 7 líneas. No se reportan estaciones cerradas ni afectaciones al momento, por lo que los traslados se realizan con regularidad.

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 19 de septiembre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Por Omar López

Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

12:35 hsHoy

Usuarios reportan avance lento en la Línea 2 del Metro de la CDMX, con esperas de más de 10 minutos en estaciones como Hidalgo.

12:31 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 19 de septiembre.

