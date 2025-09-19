Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de septiembre: avance lento en la Línea 2 y 12

Usuarios reportan retrasos y alta afluencia en estaciones como Copilco y Centro Médico, de la Línea 3 del Metro, donde los andenes se encuentran saturados. El Metro informó que se envían trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda e hizo un llamado a permitir el libre cierre de puertas para agilizar el servicio.
El servicio del Metrobús de la CDMX opera con normalidad en sus 7 líneas. No se reportan estaciones cerradas ni afectaciones al momento, por lo que los traslados se realizan con regularidad.
El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Usuarios reportan avance lento en la Línea 2 del Metro de la CDMX, con esperas de más de 10 minutos en estaciones como Hidalgo.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 19 de septiembre.