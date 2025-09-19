México

Joven se vuelve viral al crear cereal casero con tortillas y chocolate: “desayuno de campeones”

La propuesta del joven creador revive tradiciones familiares y demuestra cómo la creatividad en la cocina puede ser viral

Por Jesús F. Beltrán

La receta consiste en freír
La receta consiste en freír tortillas y añadirles azúcar y chocolate, creando un desayuno económico que los internautas comparan con Zucaritas.

En la era digital, las redes sociales se han convertido en un espacio donde la creatividad y la nostalgia se encuentran, dando lugar a nuevas formas de explorar la cocina con ingredientes sencillos y accesibles. Un ejemplo reciente es un joven creador que ha capturado la atención de miles de usuarios gracias a su serie “Recetas del Bienestar”, donde comparte preparaciones económicas que alguna vez formaron parte de la mesa de muchas familias mexicanas en tiempos difíciles.

En uno de sus videos más recientes, el joven sorprendió a sus seguidores con una propuesta inusual: un cereal casero bautizado como Tortilla Flakes. La receta consistió en cortar tortillas en pequeños cuadros, freírlos en aceite y espolvorearlos con azúcar y chocolate en polvo. Finalmente, sirvió el resultado en un tazón con leche, recreando así su propia versión de cereales comerciales de chocolate.

Al probar su creación, el joven no dudó en compartir su entusiasmo: “Este cereal de tortillas podrá sonarte raro, pero está bien perro, sabe a Zucaritas de chocolate”. La autenticidad de la propuesta y el carácter casero de la preparación provocaron que el clip se volviera rápidamente viral, acumulando miles de reproducciones, compartidos y comentarios en pocas horas.

Un joven creador mexicano sorprende
Un joven creador mexicano sorprende con una receta de cereal hecho con tortillas, azúcar y chocolate, evocando la nostalgia de desayunos de la infancia.

Los internautas no tardaron en reaccionar, destacando tanto la creatividad como la nostalgia que despertaba la receta. Una usuaria comentó: “Mi abuelita nos daba así de desayunar”, mientras otro señaló: “Son como buñuelos”. Incluso hubo quienes compartieron recuerdos personales: “Cuando era niña y traía antojo de pastel o dulce pero no había dinero, mi papá calentaba tortillas en el comal y les untaba mantequilla y azúcar”, escribió una seguidora.

La viralidad de Tortilla Flakes refleja un fenómeno creciente en redes: el resurgimiento de recetas económicas y tradicionales que evocan recuerdos de infancia y situaciones cotidianas de familias mexicanas. Este tipo de contenido combina la innovación culinaria con la memoria afectiva, generando un vínculo emocional entre el creador y su audiencia.

Más allá de la simple preparación, el éxito del video evidencia cómo los usuarios valoran la autenticidad y la cercanía en la cocina. La propuesta del joven no solo convierte un ingrediente básico como la tortilla en un cereal innovador, sino que también rescata la idea de que la creatividad en la cocina puede surgir con recursos limitados.

La tendencia de “recetas nostálgicas” no se limita a Tortilla Flakes. Cada vez más creadores exploran formas de reinventar platillos tradicionales, desde postres hasta comidas completas, buscando conectar con el público a través de recuerdos familiares y momentos cotidianos que marcaron la infancia de muchas personas.

Este tipo de contenido no solo genera risas y asombro, también despierta recuerdos compartidos de una generación que aprendió a transformar la carencia en creatividad culinaria, Crédito: Instagram / deliberracion

Con su humor, ingenio y autenticidad, este joven cocinero demuestra que la cocina económica y creativa puede convertirse en un fenómeno viral, generando conversación, risas y, sobre todo, nostalgia en los internautas que encuentran en cada receta un pedazo de su historia.

Autoridades de Tabasco en espera

Cómo preparar el jugo rojo

Julieta Fierro: líderes de opinión

Quién fue Julieta Fierro, la

Operativo federal en Culiacán: detienen
Operativo federal en Culiacán: detienen

La Casa de los Famosos

Esto es lo que deberá

Esto es lo que deberá pagar Dani Alves a Pumas tras la resolución del TAS

