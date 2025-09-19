México

Exhiben video de Aldo de Nigris siendo violento: “No sabe controlar sus emociones”

Los haters del regiomontano aseguran que no muestra su verdadera personalidad en ‘La Casa de los Famosos México’

Por Ignacio Izquierdo

Aldo de Nigris es uno de los favoritos para ganar La Casa (Foto: Ig/aldotdenigris)

Igual que ocurrió con su tío Poncho, Aldo de Nigris se está perfilando para llegar a la gran final de La Casa de los Famosos México, en su tercera edición. El regiomontano se ha ganado el corazón de la audiencia de muchas maneras, entre ellas, por actitudes que han sido calificadas como nobles y que derrochan carisma.

La buena amistad que ha hecho con otros habitantes del reality show como Abelito o Aarón Mercury (con quien tiene un shippeo creado por los fans del programa de televisión), han hecho de Aldo una de las celebridades con más apoyo por parte de la audiencia.

No obstante, y como pasa con todos los habitantes, el sobrino de Poncho de Nigris también tiene haters, y muchos de ellos acusan que la actitud calmada y pacífica del regiomontano es, en realidad, una máscara, que es falsa y que se trata de una personalidad inventada por su tío como estrategia para conectar mejor con la audiencia.

El video hater contra Aldo de Nigris

El concursante es favorito en La Casa de los Famosos Mx | crédito: La Casa de los Famosos

En afán de demostrar su punto, los que están en contra de Aldo de Nigris han exhibido un video donde supuestamente tiene una rabieta violenta. Este clip apareció después de que el integrante del Team Noche tuviera una discusión con Shiky donde terminó alzando la voz. Según los haters, fue ahí donde salió “su verdadera personalidad”, y para probarlo, han difundido el material de video.

En el clip se ve a Aldo azotando una botella de plástico, aparentemente molesto por el resultado de un partido de futbol. Los haters han posteado el video acompañado de textos como:

“Aquí tienen a su good vibes y tranquilo Aldo de Nigris, ya sabemos cómo resultan las personas que no saben controlar sus emociones y lo demuestran mediante actos violentos como gritar (ayer a Shiky) o aventar objetos”, “Quedé en shock como en Tiktok están sacando evidencias de que Aldo es un tipo violento y compulsivo, y justo cuando alzó la voz se notó. La personalidad de niño bien dentro de La Casa es sólo una máscara. Seamos sinceros, Aldo es sólo guapo y ya” y “Con razón dijo Yetus que cuando lo tumbo Facundo se controló mucho”.

Pese a las críticas, Aldo de Nigris sigue generando cada vez más simpatía entre los fanáticos de la tercera temporada La Casa de los Famosos México y a menudo aparece en las apuestas para ganar el reality show.

