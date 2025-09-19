Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México este día

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público mexicano.

Las canciones favoritas del momento

1. Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)

Natanael Cano

«Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)», interpretado por Natanael Cano, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 1.245.055 reproducciones.

2. 22 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

«22 (w Victor Mendivil)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el segundo lugar, con 1.153.252 reproducciones.

3. POR SUS BESOS

Tito Double P

«POR SUS BESOS» de Tito Double P se ubica en la tercera posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.083.461 reproducciones.

4. Chula Vente (w Fuerza Regida, Neton Vega)

Luis R Conriquez

«Chula Vente (w Fuerza Regida, Neton Vega)» se ubica en el cuarto lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 1.026.862, lo que marca un hito en la carrera musical de Luis R Conriquez.

5. TU SANCHO

Fuerza Regida

«TU SANCHO» de Fuerza Regida sigue abriéndose camino en las listas. Con 991.212 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición quinta.

6. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

«Marlboro Rojo» de Fuerza Regida pierde fuerza. Hoy solo cosecha 966.789 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el sexto lugar, lo que apunta a que va de salida.

7. SUIZA

Calle 24

Tras acumular 932.891 reproducciones, «SUIZA» de Calle 24 se mantiene en séptimo lugar.

8. Morena (w Peso Pluma)

Neton Vega

«Morena (w Peso Pluma)» de Neton Vega sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, ya que ha conseguido un total de 871.085 reproducciones.

9. Frecuencia

Los Dareyes De La Sierra

«Frecuencia» de Los Dareyes De La Sierra va en descenso: ya llega al noveno lugar. Sus 850.209 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

10. MIENTRAS DUERMES

Junior H

«MIENTRAS DUERMES» de Junior H es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 777.782 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La plataforma vs la inteligencia artificial

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Brendan McDermid)

En 2023, Spotify eliminó el 7% de las canciones creadas con el servicio de música generada por inteligencia artificial de Boomy, lo que equivale a un gran número de temas.

Cabe destacar que la plataforma sueca no retiró todas las canciones creadas con inteligencia artificial, sino que se limitó a un porcentaje generado específicamente por la IA mencionada.

Hasta ese momento, Boomy había producido más de 14.5 millones de canciones, representando cerca del 14% de la música compartida en el mundo.

Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, señaló que el avance de la inteligencia artificial en la industria musical era extraordinariamente rápido, calificándolo como algo nunca antes visto en el ámbito tecnológico.

Pese a esta polémica, Boomy reanudó posteriormente el envío de nuevas canciones a la plataforma, no obstante, ambas compañías entraron en un serio proceso de negociación para restaurar el resto del catálogo eliminado por Spotify.

Cuál fue la canción más escuchada en Spotify en 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En junio de 2024, Peso Pluma lanzó su álbum 'Éxodo', que logró un récord histórico al debutar con más de 29.8 millones de reproducciones globales en Spotify durante sus primeras 24 horas. Este hito refuerza su creciente influencia en la música regional mexicana y su impacto en el panorama internacional. Según el resumen anual de Spotify Wrapped 2024, el artista mexicano se posicionó como el séptimo más escuchado a nivel mundial, consolidando su popularidad en diversas regiones.

Peso Pluma, un destacado exponente de los corridos tumbados, ha experimentado un ascenso sorprendente en la escena musical mundial. En 2023, su sencillo 'Ella Baila Sola' alcanzó el primer lugar en el Top Global de Spotify, siendo el primer artista mexicano en lograr tal posición. Este éxito lo llevó a ser el quinto artista más escuchado en la plataforma ese mismo año.

El impacto de Peso Pluma se refleja en su capacidad para mezclar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos, lo que ha capturado la atención de audiencias internacionales. Canciones como 'Dos Días', 'La Patrulla', 'Qlona' y 'Los Cuadros' se han convertido en favoritas del público, destacándose en su perfil de Spotify.

Para diciembre de 2024, Peso Pluma contaba con más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que lo posiciona como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel internacional. Este fenómeno no solo resalta el auge de los corridos tumbados, sino también su habilidad para conectar con un público.