“Déjenla subir”: perrita se hace viral al intentar abordar el Cablebús en CDMX

Fue vista en la línea 2 del transporte publico intentando entrar y cautivando a los usuarios en redes sociales

Por Gerardo Lezama

La perrita del Cablebús de Iztapalapa conquista TikTok con un tierno 'baile' junto a un policía.

Una perrita se robó el corazón de miles en redes sociales tras ser captada en una estación de la Línea 2 del Cablebús en Iztapalapa.

El video, difundido en TikTok, muestra al lomito moviéndose con alegría alrededor de un policía, en lo que los usuarios interpretaron como un “baile” espontáneo entre ambos.

Con comentarios muy originales, usuarios de la red social TikTok veían con ternura la escena de la perrita en el acceso peatonal al transporte público de la CDMX.

Cabe señalar que en ningún momento el policía la trató mal o la maltrató, todo lo contrario, al no dejarla pasar el “lomito” pensó que estaba jugueteando con el oficial generando reacciones de los internautas.

Con comentarios muy inteligentes como: “déjenla pasar” o “ella solo quiere ir a trabajar”, usuarios en TikTok hacían bromas del momento, muchos también dijeron que ella “perdería su bono de puntualidad en el trabajo”, por ello su urgencia de subir al Cablebús. “ella solo quiere ir a trabajar”.

Fue captada una perrita intentando entrar al cablebús en Iztapalapa, el momento conmovió a los usuarios de redes sociales. Crédito: Cuenta de Tik Tok @esemillan

Otros usuarios alabaron el actuar del policía, ya que en todo el video de TikTok, jamás se muestra un signo de maltrato, al final del mismo se ve cómo el perrito es tomado de las patas delanteras y hasta simula un baile con el oficial.

Este momento generó más risas de los usuarios que dijeron que “la sacaron pero al menos la llevaron al baile” o muchos aseguran que fue un momento muy tierno y lindo.

Aunque el clip dura apenas unos segundos, abrió espacio para reflexionar sobre la presencia de animales comunitarios en espacios públicos.

En la Ciudad de México, se estima que hay más de 500 mil perros en situación de calle, según datos de organizaciones civiles.

Muchos de ellos conviven diariamente con peatones, comerciantes y usuarios del transporte, sin que exista una política clara sobre su protección o integración.

Usuarios celebran la empatía del policía y el humor en redes ante la presencia de animales en espacios públicos.

La perrita del Cablebús no muestra signos de agresividad ni abandono reciente, pero su presencia evidencia una realidad cotidiana: los lomitos forman parte del paisaje urbano, y su bienestar depende tanto de la comunidad como de las autoridades.

En este caso, el gesto del policía fue interpretado como una muestra de empatía, algo que los usuarios celebraron con humor y ternura.

El video que sigue en la red social TikTok sigue manteniéndose viral y los internautas juegan con distintos sonidos que son comunes en la red social, como el clásico “déjame pasar” que ya se ha escuchado en distintos videos.

