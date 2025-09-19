México

Cuál es el precio de la gasolina en Puebla este 19 de septiembre

El precio de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los precios de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Por Armando Montes

Los precios de la gasolina
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Cuartoscuro)

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Puebla, dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Cabe mencionar que los precios de los carburantes se definen por una serie de variables, tales como la cotización internacional del petróleo, de productos y del dólar, así como por impuestos, más gastos de distribución y comercialización.

Los tres primeros rubros los define el mercado, los impuestos los fijan las autoridades gubernamentales y el margen de distribución y comercialización dependen de la localización geográfica, las relaciones entre petroleras y distribuidores, entre otros.

El precio de la gasolina por litro hoy en Puebla

El valor de la gasolina magna este día se encuentra en 23.614 pesos el litro en promedio.

Por su parte el costo de la gasolina premium de hoy se vende en 25.159 pesos el litro en promedio.

En cuanto al precio del diésel está en 25.768 pesos el litro en promedio.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina es diferente todos los días. (Reuters)

México y el precio de la gasolina

El costo de la gasolina puede variar en México debido a una diversidad de factores como los costos de referencia, impuestos y logística.

El costo de referencia se basa en los precios internacionales del petróleo, ya que este se cotiza en dólares a nivel global, por ello, el promedio del valor de los combustibles se modifica respecto al tipo de cambio que se ubique el dólar y el peso.

Durante los primeros meses de la pandemia de covid-19 se evidenció la influencia de los precios internacionales del petróleo en la gasolina cuando el hidrocarburo cayó hasta tocar cifras históricas, lo que provocó que los combustibles registrara costos bajísimos, hasta que el "oro negro" se estabilizó y con ello valor de sus derivados.

Lo mismo ocurrió, pero en un caso contrario, durante el primer semestre del 2022, cuando los precios internacionales del petróleo se dispararon y con ello el costo del combustible en todo el mundo.

Sin embargo, hubo países que se vieron menos afectado debido a distintas medidas, como en México, donde un subsidio aplicado por el Estado mantuvo relativamente estables los precios de la gasolina.

Dicho subsidio es un estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Federal, que influye directamente en el precio de las gasolinas y el cual es determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP).

Los costos se pueden llegar a modificar también por razones de logística, es decir transporte y almacenaje, si suben los precios de combustible al transportar el petróleo y la gasolina refinada en pipas o por barco, se incrementarán los costos.

Otros de los factores que influyen en los precios de los combustibles se dan por la locación geográfica.

