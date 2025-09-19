Cámara de Diputados aprueba fechas de comparecencia de secretarios de Estado tras el Primer Informe de Sheinbaum

Titulares de Gobernación, Bienestar y Hacienda comparecerán ante el Pleno de la Cámara de Diputados. (Foto: Cámara de Diputados)

Este jueves 18 de septiembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó mediante votación económica un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para convocar a comparecer ante el Pleno a los titulares de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público y Bienestar, como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno.

El acuerdo estipula el siguiente orden en las comparecencias:

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar. Comparecencia: 22 de octubre, 11:00 horas. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Comparecencia: 23 de septiembre, 11:00 horas. Édgar A. Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público. Comparecencia: 24 de septiembre, 11:00 horas.

El formato de cada comparecencia ante el Pleno contempla una intervención inicial de hasta 20 minutos por parte del funcionario convocado. Posteriormente, los legisladores realizarán una primera ronda de preguntas de hasta 5 minutos cada una en el orden siguiente: MC, PRI, PT, PVEM, PAN y Morena.

Al concluir las preguntas de los diputados, la persona compareciente responderá en una sola intervención. Después se llevará a cabo una segunda ronda de preguntas, seguida nuevamente por una intervención de respuesta del funcionario bajo las mismas condiciones.

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, será la primera en comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados. (Gobierno de México)

Finalizadas las respuestas, los grupos parlamentarios emitirán un mensaje de conclusión en orden ascendente y por hasta tres minutos cada uno. El cierre de la comparecencia corresponderá a la Mesa Directiva.

Comparecencia de secretarios de Estado ante Comisiones de la Cámara de Diputados

Durante la misma sesión, las y los legisladores establecieron el calendario para las comparecencias de titulares de secretarías de Estado ante las distintas comisiones, las cuales quedaron de la siguiente manera:

Mario Martín Delgado Carrillo, titular de Educación Pública. Comparecencia: 2 de octubre ante la Comisión de Educación. Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Comparecencia: 9 de octubre ante las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Cambio Climático y Sostenibilidad. Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos. Comparecencia: 24 de octubre ante la Comisión de Energía. Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad. Comparecencia: 27 de octubre ante la Comisión de Energía. David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud; Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social; Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar. Comparecencia: 7 de noviembre ante la Comisión de Salud.

Aún no se define la fecha de comparecencia de Omar García Harfuch. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Conforme a la información proporcionada, el acuerdo especifica que las comparecencias en comisiones serán reguladas por la Junta Directiva de la comisión respectiva, y se privilegiará que se realicen bajo condiciones similares a las de las comparecencias ante el Pleno.

Los funcionarios serán notificados sobre la metodología, lugar y hora con al menos 48 horas de anticipación.

Cualquier cambio en fechas y horarios de las comparecencias en comisiones deberá ser comunicado oportunamente a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política.

Con el objetivo de profundizar en el análisis del Primer Informe de Gobierno, la Junta de Coordinación Política acordó citar a reunión de trabajo ante este órgano a los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, el 20 de octubre, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en fecha por definir.