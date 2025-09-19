México

Beca Benito Juárez 2025: así puedes saber cuándo será la asamblea informativa en tu plantel para el registro

El programa va dirigido a estudiantes de preparatoria que cursen en alguna escuela pública del país y entrega 1,900 pesos bimestrales

Por César Márquez

La beca entrega a cada beneficiario un recurso monetario bimestral de 1,900 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar. (X@Julio_LeonT)

La Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” es uno de los programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México que busca ayudar a través de un apoyo económico a todos los alumnos que cursan el nivel bachillerato o profesional técnico bachiller en alguna escuela pública del país.

La iniciativa entrega a cada beneficiario un recurso monetario bimestral de 1,900 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar. Cabe señalar que el dinero de la beca se puede cobrar de forma directa y sin intermediarios mediante la tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

El objetivo del programa es fomentar que las y los estudiantes de este nivel educativo continúen y concluyan sus estudios de manera satisfactoria para así disminuir la deserción escolar.

El objetivo del programa es fomentar que las y los estudiantes de este nivel educativo continúen y concluyan sus estudios de manera satisfactoria para así disminuir la deserción escolar (Programas para el Bienestar)

¿Cómo saber cuándo será la asamblea informativa en mi escuela para el registro a la Beca Benito Juárez?

Julio León, titular del programa, informó que por primera vez se realizarán asambleas informativas para el registro a la Beca Benito Juárez. Además, el funcionario señaló que para conocer dónde y cuándo será la que le corresponde a cada escuela, se tendrá que ingresar directamente a la página https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas-buems/.

Las asambleas informativas en las escuelas públicas son eventos para informar a las familias sobre cómo solicitar una beca para el Bienestar. Durante estas juntas, las madres, padres o tutores se documentan sobre todo el proceso de inscripción para recibir el apoyo, por eso es importante que asistan.

Por primera vez se realizarán asambleas informativas para el registro a la Beca Benito Juárez (X@BecasBenito)

Requisitos para poder registrase a la Beca Benito Juárez

Hasta el momento, no se han publicado lineamientos detallados ni fechas exactas de apertura o cierre para el registro. Sin embargo, las autoridades ya indicaron cuáles serán los documentos que se necesitarán tener a la mano para realizar el proceso.

Documentos:

  • Número de celular.
  • Correo electrónico.
  • CURP certificada.
  • Clave de Centro de Trabajo (CCT).
  • Comprobante de estudios digitalizado.
  • CURP certificada de tu madre, padre, tutora o tutor (en caso de ser menor de edad).
  • Identificación oficial (en caso de ser menor de edad).

Requisitos

  • Estar inscrita o inscrito en alguna escuela pública de bachillerato, profesional técnico bachiller o sus equivalentes.
  • No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales
Las autoridades ya indicaron cuáles serán los documentos que se necesitarán tener a la mano para realizar el proceso.

Para cualquier duda, aclaración u orientación, la dependencia pone a disposición la línea telefónica 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.

Terence Crawford responde a Eddy

A ocho años del sismo

La Casa de los Famosos

Cruz Azul vs Juárez EN

¿Qué tan saludable es comer
Concordia y Culiacán: los municipios

La Casa de los Famosos

Terence Crawford responde a Eddy

