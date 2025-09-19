México

“Atropello”: esto dijeron los diputados del PRI a Morena tras quitar Comisión de Marina a Alito Moreno

Los legisladores mostraron su respaldo hacia senadores del tricolor, acusaron a los morenistas de prácticas dictatoriales

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Alito Moreno no presidirá la
Alito Moreno no presidirá la Comisión de Marina en el Senado de la República. (X/@PRI_Nacional)

La tarde de este 18 de septiembre, las y los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitieron un comunicado tras la decisión de retirarle a Alito Moreno Cárdenas la presidencia de la Comisión de Marina en el Senado de la República.

Los 37 legisladores del tricolor en la Cámara Baja, encabezado por Rubén Moreira, expresaron total respaldo a la dirigencia de Moreno y Carolina Viggiano, al mismo tiempo que alertaron “sobre la peligrosa ruta que Morena impone hacia la construcción de un régimen dictatorial”.

Destacaron que seguirán denunciando “as irregularidades de un régimen que no respeta derechos, es autoritario, destruye instituciones y cierra espacios de participación a quienes no comparten sus intereses”.

La decisión fue tomada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por Adán Augusto López, argumentando que con la salida de Nestor Camarillo de la bancada del PRI, la presidencia de dicha comisión ya no le corresponde al partido tricolor.

Situación que llevó a los diputados del PRI a señalar a los morenistas como autoritarias, por lo que calificaron como “retiro alevoso de la Presidencia de la Comisión de Marina a la bancada priista”.

“La pluralidad en el Congreso es el reflejo directo de la pluralidad del país. Acciones como la ocurrida no solo vulneran la vida parlamentaria, sino que representan un atropello contra el pueblo de México, contra la democracia y contra la representatividad de millones de ciudadanos”, condenaron los priistas.

Acusaron que este tipo de acciones ya se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados, “al apropiarse de manera facciosa del 75 por ciento de las curules, ahora arrebate también una Comisión que no le corresponde, quebrantando los equilibrios políticos y los principios de legalidad y respeto institucional”.

El líder del PRI acusó al senador de Morena de encubrir a delincuentes. (X/@letroblesrosa)

La bancada del PRI aseguró que seguirán denunciando lo que calificaron como irregularidades “de un régimen que no respeta derechos, actúa con autoritarismo, destruye instituciones y busca cerrar los espacios de participación a quienes no comparten sus intereses”.

Al respecto, el coordinador de Morena rechazó que se trate de una represalia por las acusaciones realizadas por Moreno Cárdenas contra el tabasqueño, así como por las solicitudes públicas para que Adán Augusto López renuncie a su cargo como senador y comparezca ante la justicia por su vínculo con Hernán Bermúdez Requena.

“Se lo digo claramente. El grupo parlamentario del PRI pierde una presidencia de Mesa Directiva en virtud de que cambió la proporcionalidad. Es la misma razón por la que perdieron una vicepresidencia que hasta el periodo pasado sostuvieron”, explicó el líder de Morena en el Senado.

Temas Relacionados

PRIAlito MorenoCámara de DiputadosSenado de la RepúblicaAdán Augusto LópezMorenaComisión de Marinamexico-noticias

Más Noticias

Cablebús Milpa Alta-Tláhuac: revelan avances de la ruta que conectará con la Línea 12 del Metro de CDMX

Autoridades capitalinas dieron a conocer el nombre de las siete estaciones que conformarán la nueva ruta de este transporte público

Cablebús Milpa Alta-Tláhuac: revelan avances

¿Eres el afortunado ganador del sorteo Gana Gato?

Como todos los jueves, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

¿Eres el afortunado ganador del

Oaxaca registra sismo de 4.0 de magnitud

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Oaxaca registra sismo de 4.0

Beca Rita Cetina 2025: aquí puedes saber cuándo será la asamblea informativa en tu escuela

El programa abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 15 de septiembre

Beca Rita Cetina 2025: aquí

Tralalero Tralalá en México: fecha, ciudad y todo lo que debes sobre el show de brainrots

El espectáculo del fenómeno italiano llega para el público infantil

Tralalero Tralalá en México: fecha,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescatan a hombre secuestrado y

Rescatan a hombre secuestrado y detienen a dos presuntos responsables con fentanilo y armamento en Culiacán, Sinaloa

Embajador Johnson destaca compromiso de EEUU para desmantelar cárteles y resalta sanciones contra La Mayiza

Sentencian a 7 años de prisión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por falsificación de documentos

Canadá desarticula grupo criminal ligado a cárteles mexicanos y anuncia una incautación récord de cocaína

Avión que trasladaba a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, aterrizó en el Aeropuerto de Toluca

ENTRETENIMIENTO

Tralalero Tralalá en México: fecha,

Tralalero Tralalá en México: fecha, ciudad y todo lo que debes sobre el show de brainrots

El influencer ‘Ese Pérez’ mastica excremento de caballo por querer convivir con Eduin Caz, líder de Grupo Firme

Exhiben video de Aldo de Nigris siendo violento: “No sabe controlar sus emociones”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México este día

Esposa de Alexis Ayala habría borrado las fotos de sus viajes después de que el actor confesó que vivió una crisis económica

DEPORTES

Por qué Anthony Martial no

Por qué Anthony Martial no llegó a Pumas y firmó con Rayados

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez

Leyenda del boxeo mexicano lanza crítica a Canelo Álvarez tras perder contra Crawford: “Le faltó entrar a pelear”

México baja un lugar en el Ranking de la FIFA, esta es su posición

Óscar de la Hoya calificó a Canelo como “un gran fracaso” tras perder contra Terence Crawford