“Atropello”: esto dijeron los diputados del PRI a Morena tras quitar Comisión de Marina a Alito Moreno

Alito Moreno no presidirá la Comisión de Marina en el Senado de la República. (X/@PRI_Nacional)

La tarde de este 18 de septiembre, las y los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitieron un comunicado tras la decisión de retirarle a Alito Moreno Cárdenas la presidencia de la Comisión de Marina en el Senado de la República.

Los 37 legisladores del tricolor en la Cámara Baja, encabezado por Rubén Moreira, expresaron total respaldo a la dirigencia de Moreno y Carolina Viggiano, al mismo tiempo que alertaron “sobre la peligrosa ruta que Morena impone hacia la construcción de un régimen dictatorial”.

Destacaron que seguirán denunciando “as irregularidades de un régimen que no respeta derechos, es autoritario, destruye instituciones y cierra espacios de participación a quienes no comparten sus intereses”.

La decisión fue tomada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por Adán Augusto López, argumentando que con la salida de Nestor Camarillo de la bancada del PRI, la presidencia de dicha comisión ya no le corresponde al partido tricolor.

Situación que llevó a los diputados del PRI a señalar a los morenistas como autoritarias, por lo que calificaron como “retiro alevoso de la Presidencia de la Comisión de Marina a la bancada priista”.

“La pluralidad en el Congreso es el reflejo directo de la pluralidad del país. Acciones como la ocurrida no solo vulneran la vida parlamentaria, sino que representan un atropello contra el pueblo de México, contra la democracia y contra la representatividad de millones de ciudadanos”, condenaron los priistas.

Acusaron que este tipo de acciones ya se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados, “al apropiarse de manera facciosa del 75 por ciento de las curules, ahora arrebate también una Comisión que no le corresponde, quebrantando los equilibrios políticos y los principios de legalidad y respeto institucional”.

El líder del PRI acusó al senador de Morena de encubrir a delincuentes. (X/@letroblesrosa)

La bancada del PRI aseguró que seguirán denunciando lo que calificaron como irregularidades “de un régimen que no respeta derechos, actúa con autoritarismo, destruye instituciones y busca cerrar los espacios de participación a quienes no comparten sus intereses”.

Al respecto, el coordinador de Morena rechazó que se trate de una represalia por las acusaciones realizadas por Moreno Cárdenas contra el tabasqueño, así como por las solicitudes públicas para que Adán Augusto López renuncie a su cargo como senador y comparezca ante la justicia por su vínculo con Hernán Bermúdez Requena.

“Se lo digo claramente. El grupo parlamentario del PRI pierde una presidencia de Mesa Directiva en virtud de que cambió la proporcionalidad. Es la misma razón por la que perdieron una vicepresidencia que hasta el periodo pasado sostuvieron”, explicó el líder de Morena en el Senado.