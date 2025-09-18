México

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 18 de septiembre

El aeropuerto capitalino reporta en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Por Infobae Noticias

Guardar
El estado de las operaciones
El estado de las operaciones en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto tiene una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 5:00 horas del 18 de septiembre.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

Demoras y cancelaciones en
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: VB1378

Destino: Cancun

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 00:05

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1142

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 00:10

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1068

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 00:25

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Cómo aliviar de dolor de cabeza con este remedio natural

Es importante considerar que en casos más severos y constantes es necesaria la atención médica

Cómo aliviar de dolor de

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

¿En dónde se respira el

Cuáles son los beneficios de tomar licuado de chilacayote

Este licuado natural ofrece diversos beneficios

Cuáles son los beneficios de

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de septiembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Experto en energía explica las claves detrás de la explosión de una pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa

El especialista Gonzalo Monroy detalló las causas técnicas y los riesgos asociados al transporte de gas LP

Experto en energía explica las
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Escupieron en el uniforme, traicionaron

“Escupieron en el uniforme, traicionaron a la institución”: Marina admite corrupción y huachicol fiscal podría impactar en EEUU

Julio César Chávez Jr. graba documental de su vida en medio de investigación por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Llegada de Hernán Bermúdez Requena a México se retrasa, ¿a qué hora aterrizará su vuelo?

Zacatecas y Jalisco piden a la FGR atraer investigación del hallazgo de seis cuerpos en zona limítrofe

¿Cómo el CJNG arrebató al Cártel de Sinaloa el control del narco en México?

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Casa

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada de hoy tras la nominación y la cena de nominados?

Aldo de Nigris comete error en La Casa de los Famosos: La Jefa interviene y le concede nueva oportunidad

Elaine Haro rompió el silencio sobre su relación con Aldo De Nigris y Aarón Mercury

Guana confiesa por qué nominó a Dalílah Polanco y a Shiky: “Somos unos idiotas”

Christian Nodal contra Pepe Aguilar: yerno y suegro se enfrentan en la misma categoría del Grammy Latino

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. graba

Julio César Chávez Jr. graba documental de su vida en medio de investigación por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Las Chivas y los Tigres no se hacen daño y terminan empatados sin goles, el Rebaño falló un penal en la segunda parte

Quién es el conductor de ESPN que podría dejar el canal para llegar a Televisa y TUDN

Nicolás Larcamón aclara quién será el delantero titular en Cruz Azul para el duelo de la jornada 9 contra Juárez

Papá de David Benavidez reacciona a la derrota de Canelo Álvarez frente a Crawford: “Quedé muy sorprendido”