Secretaría de Salud capitalina actualiza a 21 la cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

El accidente ocurrió el pasado miércoles 10 de septiembre en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. (Crédito: Gobierno de la Ciudad de México)

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó el saldo de la explosión de una pipa ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Las autoridades confirmaron que el número de víctimas mortales asciende ahora a 21 personas, al corte de las 10 de la mañana de este jueves.

Además, 27 personas continúan hospitalizadas, recibiendo atención médica especializada en distintos hospitales de la capital, mientras que 36 pacientes ya han recibido el alta médica tras ser atendidos por las lesiones ocasionadas por la explosión.

La dependencia indicó que mantiene un seguimiento cercano de los pacientes internados y que continúa evaluando su evolución para garantizar su atención adecuada. A pesar de que existen algunas hipótesis sobre la causa, las autoridades locales mantienen las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

Esta es la lista de personas que se mantienen hospitalizadas, informó la dependencia en su corte de las 10 de la mañana de este jueves. (Crédito: X | @SSaludCdMx)

La Secretaría de Salud reiteró la coordinación con los servicios de emergencia y hospitales de la ciudad para atender cualquier eventualidad relacionada con el incidente y brindar asistencia a las familias de las víctimas.

La dependencia sumó a la lista de decesos a Norma Chávez Ortega, de 50 años, quien permanecía hospitalizada en el Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”, en la alcaldía Tlalpan.

Comité solidario para víctimas del accidente

Ayer, la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, adelantó que el próximo lunes se presentará el “Comité solidario” para las víctimas del accidente. El organismo tendrá como objetivo recibir y administrar de manera “transparente” los donativos económicos destinados a apoyar a los afectados y sus familias.

La lista de fallecidos se actualizó la mañana de este jueves. Suman 21 decesos a causa de la explosión del 10 de septiembre. (Crédito: X | @SSaludCdMx)

Brugada recordó que la administración capitalina ya inició la entrega de un “apoyo solidario”: 20 mil pesos para los familiares de las personas que permanecen hospitalizadas y 50 mil para los de quienes perdieron la vida en la explosión.

La mandataria puntualizó que esta asistencia económica es independiente de la reparación integral del daño que corresponde cubrir a la empresa Transportadora Silza, propietaria de la pipa involucrada en el accidente.