Previsión del tiempo en México: detalles del clima por regiones este 18 de septiembre

Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 18 de septiembre.

Pronóstico del tiempo para este 18 de septiembre

El monzón mexicano en interacción con los remanentes del ciclón tropical Mario, una vaguada en altura y divergencia, generarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua y Nayarit, así como lluvias puntuales intensas en Durango y Sinaloa.

A su vez, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a la costa de Colima, ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el occidente y sur del territorio nacional; así como vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país en interacción con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, divergencia y la onda tropical núm. 33, que se aproxima a Quintana Roo, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

Asimismo, el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el norte y centro de la República Mexicana.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una mujer habla por teléfono
Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (oeste), Sinaloa (sur), Jalisco (oeste), Oaxaca (norte y sur), Chiapas (norte, este y sur) y Veracruz (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, además de la costa de Chiapas. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.

Clima en México

La empresaria y política aseguró que rendirá declaraciones sobre las acusaciones que enfrenta

