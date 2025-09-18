Plantean regular exhibición de animales en venta ante el Congreso en CDMX

Durante un foro en el Congreso local, se planteó regular o eliminar la exhibición de mascotas en vitrinas, impulsar ventas remotas y aplicar sanciones económicas, priorizando el trato ético y responsable hacia los seres sintientes. Foto: (iStock)

El debate sobre la venta de animales de compañía en la Ciudad de México ha cobrado nueva fuerza tras la celebración del “Primer foro para regular la exhibición de animales en venta”, organizado por la Comisión de Bienestar Animal del Congreso capitalino.

En este encuentro, representantes legislativos, autoridades ambientales y organizaciones especializadas analizaron propuestas para transformar el modelo actual de comercialización, con el objetivo de garantizar un trato más ético y responsable hacia los animales.

Durante el foro, el diputado Manuel Talayero Pariente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien preside la comisión, denunció las condiciones en las que se mantienen los animales destinados a la venta.

Según sus declaraciones, estos ejemplares permanecen en vitrinas de dimensiones reducidas, sin acceso a estímulos ni cuidados adecuados, lo que provoca altos niveles de estrés y ansiedad. Talayero Pariente subrayó la urgencia de modificar la normativa vigente para evitar estas prácticas.

Venta de animales en CDMX enfrenta posible veto gradual, advierten autoridades. Foto: (iStock)

La iniciativa presentada contempla tres disposiciones principales. En primer lugar, se plantea la posibilidad de regular o prohibir la exhibición física de animales vivos en establecimientos mercantiles, abarcando tanto especies domésticas como silvestres y de granja.

En segundo término, se propone que la comercialización se realice únicamente a través de medios remotos o herramientas tecnológicas, con el fin de impedir el contacto físico directo.

Finalmente, se prevé la imposición de una multa de hasta 150 veces la unidad de medida y actualización (UMA), equivalente a 16 mil 900 pesos, para quienes incumplan las nuevas disposiciones.

Por su parte, la legisladora Judith Vanegas Tapia de MORENA aportó una perspectiva económica y social al debate. Explicó que el sector de animales de compañía en la capital genera más de 74 mil millones de pesos anuales, de los cuales el 20 % corresponde a la venta de seres sintientes.

Vanegas Tapia detalló que en la Ciudad de México existen más de 4 mil unidades económicas dedicadas a este rubro, además de 338 mercados públicos donde numerosos comerciantes dependen de esta actividad. Por ello, insistió en la necesidad de que cualquier regulación contemple el impacto económico y social, así como alternativas viables para los afectados, incluyendo el acompañamiento en la reconversión de negocios hacia la adopción, insumos y servicios.

Buscan regular exhibición de animales para su venta en CDMX. Foto: (iStock)

Desde la perspectiva institucional, Ana Jocelyn Villagrán Villasana, directora general de la Agencia de Atención Animal de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, advirtió que la discusión sobre la venta de animales genera un conflicto social, por lo que resulta fundamental encontrar un equilibrio entre las posturas enfrentadas, sin perjudicar la economía de quienes se dedican a esta actividad.

Villagrán Villasana, acompañada de dos perras rescatadas, “Chocolata” y “Maple”, puso el acento en la dimensión ética del tema. Recordó que el Código Civil local ya reconoce que los seres sintientes no son “cosas”, y cuestionó la legitimidad de su venta.

“Los animales que se venden sufren, porque no se les da seguimiento y no se entregan esterilizados, por lo que creo que debe haber una prohibición gradual y total en la venta de perros y gatos”, dijo.

Por su parte, la procuradora interina Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, Estela Guadalupe González Hernández, señaló que la venta de animales silvestres no debe permitirse bajo ninguna circunstancia. Además, advirtió que la comercialización a través de medios remotos o tecnológicos dificulta el seguimiento de las infracciones, ya que complica la localización de los infractores y el control normativo.