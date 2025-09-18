México

México: cotización de apertura del euro hoy 18 de septiembre de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
El euro es la segunda
El euro es la segunda divisa más importante a nivel global y en México está entre las cinco primeras. (Infobae)

El euro se negocia en el día de hoy a 21,55 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,72% frente al valor de la jornada previa, cuando finalizó con 21,70 pesos, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca una disminución 0,55%; pero en el último año todavía mantiene un incremento del 0,41%.

Comparando este dato con el de días pasados, da la vuelta al resultado de la jornada anterior cuando experimentó un incremento del 0,14%, demostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia. En los pasados siete días la volatilidad presenta un comportamiento visiblemente inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.

El peso mexicano y el euro

El peso mexicano no sólo ha tenido un buen desempeño frente al dólar estadounidense, sino que también ha mostrado fortaleza ante el euro, considerando el último año.

La moneda mexicana, una de las pocas que no se han depreciado frente al dólar pese a problemas que afectan a nivel mundial como la inflación, ha registrado sus mejores números desde su mejor racha en el 2016.

Coloquialmente llamado como “superpeso”, la fortaleza de la moneda mexicana se debe en buena medida a las decisiones del Banco de México (Banxico) con respecto a las tasas de referencia, aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas.

Con la estabilidad lograda este 2023 en las finanzas públicas y las remesas, el Gobierno de México ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 (58.487 millones de dólares).

En contraste, el euro se ha ido acercando a la paridad del dólar e incluso ha llegado a valer menos que un dólar, una situación que no se veía desde hace 20 años, en parte no sólo por la inflación mundial, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania que trajo consigo la caída de materias primas.

Pronósticos económicos para 2025

El peso mexicano es la
El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Bloomberg)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

¿Qué santo se celebra este 18 de septiembre? Conoce el santoral del día

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

¿Qué santo se celebra este

Monterrey amanece con cielo nublado este jueves 18 de septiembre: ¿Lloverá hoy?

Calor, humedad y ráfagas intensas de viento; consulta el pronóstico completo antes de salir de casa

Monterrey amanece con cielo nublado

Melate, Revancha y Revanchita: resultados del sorteo de este 17 de septiembre

Como todos los miércoles, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Melate, Revancha y Revanchita: resultados

La mañanera de hoy 18 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 18

Pronóstico del tiempo en Tijuana para este jueves 18 de septiembre: ¿Hará mucho calor?

Poca nubosidad, temperaturas elevadas y ráfagas de viento; consulta la previsión de hoy a detalle para que el estado del tiempo no te tome por sorpresa

Pronóstico del tiempo en Tijuana
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Escupieron en el uniforme, traicionaron

“Escupieron en el uniforme, traicionaron a la institución”: Marina admite corrupción y huachicol fiscal podría impactar en EEUU

Julio César Chávez Jr. graba documental de su vida en medio de investigación por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Llegada de Hernán Bermúdez Requena a México se retrasa, ¿a qué hora aterrizará su vuelo?

Zacatecas y Jalisco piden a la FGR atraer investigación del hallazgo de seis cuerpos en zona limítrofe

¿Cómo el CJNG arrebató al Cártel de Sinaloa el control del narco en México?

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 18 de septiembre: quiénes son los nominados de la semana

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada de hoy tras la nominación y la cena de nominados?

Aldo de Nigris comete error en La Casa de los Famosos: La Jefa interviene y le concede nueva oportunidad

Elaine Haro rompió el silencio sobre su relación con Aldo De Nigris y Aarón Mercury

Guana confiesa por qué nominó a Dalílah Polanco y a Shiky: “Somos unos idiotas”

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. graba

Julio César Chávez Jr. graba documental de su vida en medio de investigación por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Las Chivas y los Tigres no se hacen daño y terminan empatados sin goles, el Rebaño falló un penal en la segunda parte

Quién es el conductor de ESPN que podría dejar el canal para llegar a Televisa y TUDN

Nicolás Larcamón aclara quién será el delantero titular en Cruz Azul para el duelo de la jornada 9 contra Juárez

Papá de David Benavidez reacciona a la derrota de Canelo Álvarez frente a Crawford: “Quedé muy sorprendido”