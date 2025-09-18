México

Melate, Revancha y Revanchita: resultados del sorteo de este 17 de septiembre

Como todos los miércoles, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La Lotería Nacional realiza sorteos
La Lotería Nacional realiza sorteos de Melate cada miércoles, viernes y domingo (Infobae/Jovani Pérez)

Aquí están los resultados del Melate, Revancha y Revanchita, una de las loterías más famosas de México que entrega millones de pesos. Averigua si conseguiste algún premio del sorteo 4110 de este miércoles 17 de septiembre.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se estropee.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4110.

Resultado: 03, 12, 15, 29, 36 y 50.

Dinero entregado: $4,535,561.58 pesos.

Melate Revancha:

Sorteo: 4110.

Resultado: 02, 05, 21, 25, 31 y 52.

Dinero entregado: $2,214,683.10 pesos.

Melate Revanchita:

Sorteo: 4110.

Resultado: 15, 22, 28, 39, 51 y 53.

Dinero entregado: $0.00 pesos.

Cada miércoles, viernes y domingo, después de las 9:00 horas de la noche, se divulgan los ganadores del sorteo de Melate.

Estos son los números con más posibilidad de ganar el Melate según la IA

Los resultados del sorteo
Los resultados del sorteo de Melate (Cuartoscuro)

Al ser una de las loterías favoritas de todo México, muchas personas buscan distintas maneras de atinar a los números ganadores del sorteo Melate.

Una de ellas es con un fácil análisis estadístico que consiste en saber cuáles son los números que históricamente más se han repetido en los resultados premiados de este popular juego de la Lotería Nacional.

Según un análisis realizado con inteligencia artificial basado en los premios recientes del Melate, los números que han salido con mayor frecuencia son el 12, el 29 y el 44, cada uno con nueve apariciones. Esto representa aproximadamente un 3% de los sorteos analizados.

Otros números que también destacan por su recurrencia incluyen el 4, 13, 25, 45, 8, 18, 19, 20, 32, 35, 38, 42, 53 y 55, los cuales han aparecido entre siete y ocho veces en los sorteos recientes, con un promedio cercano al 2.33% y 2.67%.

Es importante mencionar que, aunque estos números han salido un poco más seguido en los últimos sorteos, lel Melate es un juego de azar donde cada número tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en cada sorteo. Por lo tanto, estos datos reflejan tendencias estadísticas históricas con base a la IA, por lo que no garantizan resultados futuros.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MelatePronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿quiénes serán los nominados de la octava semana?

Se viven momentos de tensión en la octava semana de nominación

La Casa de los Famosos

Las Chivas y los Tigres no se hacen daño y terminan empatados sin goles, el Rebaño falló un penal en la segunda parte

El partido correspondiente de la fecha 1 terminó sin anotaciones pese a que Guadalajara tuvo un penalti

Las Chivas y los Tigres

Quién es el conductor de ESPN que podría dejar el canal para llegar a Televisa y TUDN

Han surgido rumores de posibles bajas y nuevas incorporaciones para la cobertura de la Copa Mundial 2026

Quién es el conductor de

Profepa desmantela aserraderos ilegales en el Estado de México y Morelos

La Procuraduría informó el aseguramiento de vehículos, maquinaria y más de 35 metros cúbicos de madera

Profepa desmantela aserraderos ilegales en

¿Cómo el CJNG arrebató al Cártel de Sinaloa el control del narco en México?

El Mencho ahora es ahora señalado como “el nuevo Rey de la Droga”

¿Cómo el CJNG arrebató al
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Cómo el CJNG arrebató al

¿Cómo el CJNG arrebató al Cártel de Sinaloa el control del narco en México?

Localizan muerto a recluso en penal de Ahome de Sinaloa: suman dos en ocho días

Golpe al narco: aseguran cargamento millonario de fentanilo en Sonora oculto en la placa de un auto

Fiscal general de EEUU afirma que recibieron la custodia de Caro Quintero por “orden del presidente Trump”

Así benefició el pacto con Los Chapitos al CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿quiénes serán los nominados de la octava semana?

Elaine Haro revela la promesa que le hizo a Aarón Mercury cuando aún estaba en La Casa de los Famosos 3

JNS dará concierto en la Feria de San Miguel y tendrá una invitada especial

Poncho de Nigris reacciona al enfrentamiento de Shiky y Aldo: “Qué necesidad”

Yuya desata rumores de boda con el cantante Siddhartha, papá de su hijo, por vestido de novia

DEPORTES

Las Chivas y los Tigres

Las Chivas y los Tigres no se hacen daño y terminan empatados sin goles, el Rebaño falló un penal en la segunda parte

Quién es el conductor de ESPN que podría dejar el canal para llegar a Televisa y TUDN

Nicolás Larcamón aclara quién será el delantero titular en Cruz Azul para el duelo de la jornada 9 contra Juárez

Papá de David Benavidez reacciona a la derrota de Canelo Álvarez frente a Crawford: “Quedé muy sorprendido”

Chivas vs Tigres: así quedó la cancha del Estadio Akron tras fuerte tormenta que aplazó el partido